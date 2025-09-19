Артета не изключи някои от контузените да играят срещу Ман Сити и отново похвали новите попълнения

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди неделното дерби срещу Манчестър Сити. През седмицата “артилеристите” стартираха успешно в Шампионската лига след като победиха в Билбао Атлетик с 2:0.

Логично испанският специалист започна с ъпдейт за състоянието на контузените в отбора.

🏋️‍♂️ Fitness updates

💪 Gamechangers' impact

⚔️ Facing strong opposition



Read every word from Mikel's pre-Man City presser 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 19, 2025

“Ще видим за Салиба, той е с контузия. Той наистина се старае, така че ще решим утре. Бен Уайт, Йодегор и Сака? Ако има шанс, то ще е след утрешната сесия, тъй като те все още не са правили никакви занимания. Така че утре ще знаем повече. Гьокереш и Мерино са добре, ще могат да играят”, започна той.

Мениджърът на Арсенал коментира, че успехът в Билбао бе донесен от резерви: “Ако погледнем исторически, отборите, които са спечелили много, са имали много високо качество на завършващите играчи. Да правиш това на всеки три дни е още по-трудно. Ние сме много щастливи, защото имаме играчи, които могат да го правят толкова последователно”.

Arteta on White, Saka & Odegaard’s fitness: "Everything has been modified so far for them. There are still a few things to clear and tomorrow we'll have more information on whether they are part of the squad or if they have a chance to be part of the squad" pic.twitter.com/SIcEIU3hQi — Gunners (@Goonerplanet) September 19, 2025

Артета отново се изказаа с респект към своят ментор Пеп Гуардиола:“Изискванията, които поставя към себе си, стандартите, волята за победа. Той винаги изважда най-доброто от хората. Той е най-добрият треньор в света, винаги съм го казвал.

Артета също така похвали представянето на новите попълнения Нони Мадуеке, Мартин Субименди и Кристиан Москера: “Бях сигурен, че той е играч с талант и качества, които ни липсваха в отбора. Тримата бяха наистина готови да дойдат. Зубименди е още един, който дойде от чужбина, което винаги е сложно с изискванията в Премиър лийг. Той е толкова интелигентен. Москера е много добър, много фокусиран и убеден, много ясен, че иска да дойде тук, и да играе”.

“Постигнахме две много важни победи, имаме добро чувство и за следващите мачове. Ще имаме своите моменти, очаква ни голям мач. Те определено са претендент за титлата", каза още испанецът.

Снимки: Imago