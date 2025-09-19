Гуардиола: Арсенал е най-солидният тим, един от най-трудните съперници в Европа

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола засипа с похвали Арсенал преди неделното гостуване на "гражданите" на "Емиратс". Предишната визита на испанеца и неговия отбор на този стадион бе катастрофална, но сега Пеп вярва, че тимът му ще бъде по-конкурентоспособен. Той все пак се опита да омаловажи значението на този сблъсък, тъй като все още е само началото на сезона.

"Това е едва петият кръг. От шестте пъти, в които спечелихме Премиър лийг, мисля, че в четири или пет случая бяхме зад Ливърпул или Арсенал в периода декември-януари. А накрая спечелихме титлата. Цялата ми грижа в момента е да видя как отборът се развива. Да видя как прави крачка напред всеки ден. Нито ще спечелим Висшата лига в неделя, нито ще я загубим.

Дали Родри след контузията може да играе по три мача на седмица? Добър въпрос. И аз не знам още. Трябва да сме нащрек и в неделя ще видим как се чувства.

В миналия мач срещу Арсенал започнахме като отбор до 14 години, което се случи много пъти миналия сезон и заради това допуснахме милион голове. След това дълго време стояхме добре, а последните 15-20 минути бяха катастрофа. Забравихме да правим това, което трябваше да правим, и след това беше лесно за Арсенал. Това е невероятен отбор и невероятен състав. Един от най-трудните противници в Европа в момента. Искаме да бъдем конкурентни, да бъдем по-добър отбор, отколкото бяхме последния път срещу тях, особено в заключителните 20-25 минути", заяви Гуардиола.

Испанецът отново се пошегува и с темата за сериозните инвестиции, които направиха през това лято Арсенал и Ливърпул: "Нещата са такива, каквито са. Така решиха да направят в Арсенал. Искам само да кажа на моя приятел Микел Артета, че ако спечели титлата, това ще е просто защото е похарчил много пари, а не защото той и играчите му са работили много. Същото е и с Ливърпул. Ако Арне спечели отново, ще е защото е похарчил много пари. Нали? Защото това не се случва само в Ман Сити, нали?

Всичко, което мога да кажа, е, че са били мъдри. Те направиха тези инвестиции, защото вярват, че така могат да се конкурират с най-добрите отбори в Европа и Премиър лийг.

Арсенал се подобрява с всеки прозорец. През миналия сезон в Европа те направиха невероятна крачка напред и за мен са най-солидният отбор. Те не правят грешки в защита. Невероятно солиден тим", заяви Гуардиола по време на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago