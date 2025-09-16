Популярни
  Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

  16 сеп 2025 | 19:45
Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Отборите на Атлетик Билбао и Арсенал играят при резултат 0:0 на “Сан Мамес” в единия мач, с който беше открита тазгодишната основна фаза в Шампионската лига.

Ернесто Валверде е предприел четири промени в стартовия си състав след шампионатната загуба от Алавес с 0:1. Двамата бекове този път са Андони Горосабел и Адама Бойро, а не Хесус Аресо и Юри Берчиче. В халфовата линия Микел Весга е предпочетен пред Иниго Руиз де Галарета. На върха на атаката пък този път е поставен Алекс Беренгер вместо Горка Гурусета, поради което Роберт Наваро получава възможността да бъде ляво крило. Капитанът Иняки Уилямс ще атакува по десния фланг, но неговият брат Нико Уилямс отсъства поради контузия.

Микел Артета пък е извършил само една промяна след убедителната шампионатна победа с 3:0 над Нотингам Форест. Контузеният капитан Мартин Йодегор е заместен от Деклан Райс в халфовата линия, а неговата лента отива на ръката на защитника Габриел Магаляеш. Триото в атака си остава същото: Нони Мадуеке вдясно, Еберечи Езе вляво и Виктор Гьокереш в центъра.

В началните минути домакините бяха по-настойчиви в атаките си, но не успяха да застрашат противниковата врата. Първият точен удар в двубоя дойде чак в 24-тата минута, когато изпълнението на Виктор Гьокереш не затрудни Унай Симон. Малко след това нападателят опита и изстрел с глава, но не намери целта.

АТЛЕТИК БИЛБАО - АРСЕНАЛ 0:0

Атлетик Билбао: Симон, Горосабел, Вивиан, Паредес, Бойро, Весга, Яурегизар, И. Уилямс, Сансет, Наваро, Беренгер

Арсенал: Рая, Тимбер, Москера, Магаляеш, Калафиори, Субименди, Райс, Мерино, Мадуеке, Гьокереш, Езе

Снимки: Gettyimages

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 17984
  • 18
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 42995
  • 37
Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

  • 16 сеп 2025 | 19:21
  • 2045
  • 0
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 15439
  • 10
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 368832
  • 3