Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Отборите на Атлетик Билбао и Арсенал играят при резултат 0:0 на “Сан Мамес” в единия мач, с който беше открита тазгодишната основна фаза в Шампионската лига.

Ернесто Валверде е предприел четири промени в стартовия си състав след шампионатната загуба от Алавес с 0:1. Двамата бекове този път са Андони Горосабел и Адама Бойро, а не Хесус Аресо и Юри Берчиче. В халфовата линия Микел Весга е предпочетен пред Иниго Руиз де Галарета. На върха на атаката пък този път е поставен Алекс Беренгер вместо Горка Гурусета, поради което Роберт Наваро получава възможността да бъде ляво крило. Капитанът Иняки Уилямс ще атакува по десния фланг, но неговият брат Нико Уилямс отсъства поради контузия.

Микел Артета пък е извършил само една промяна след убедителната шампионатна победа с 3:0 над Нотингам Форест. Контузеният капитан Мартин Йодегор е заместен от Деклан Райс в халфовата линия, а неговата лента отива на ръката на защитника Габриел Магаляеш. Триото в атака си остава същото: Нони Мадуеке вдясно, Еберечи Езе вляво и Виктор Гьокереш в центъра.

🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘



🧱 Timber and Calafiori continue at full-back

🔙 Rice returns

⚡️ Madueke on the wing



Let's start as we mean to go on, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) September 16, 2025

В началните минути домакините бяха по-настойчиви в атаките си, но не успяха да застрашат противниковата врата. Първият точен удар в двубоя дойде чак в 24-тата минута, когато изпълнението на Виктор Гьокереш не затрудни Унай Симон. Малко след това нападателят опита и изстрел с глава, но не намери целта.

АТЛЕТИК БИЛБАО - АРСЕНАЛ 0:0



Атлетик Билбао: Симон, Горосабел, Вивиан, Паредес, Бойро, Весга, Яурегизар, И. Уилямс, Сансет, Наваро, Беренгер



Арсенал: Рая, Тимбер, Москера, Магаляеш, Калафиори, Субименди, Райс, Мерино, Мадуеке, Гьокереш, Езе

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages