Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

Днес ще се изиграят първите мачове от основната фаза на Шампионската лига. Програмата предвижда 6 срещи, като две от тях започват в 19:45 часа, а останалите са с начален час 22:00.

На "Сан Мамес" Атлетик Билбао посреща Арсенал в първия ранен мач. Баските записаха три поредни победи в Ла Лига, преди да загубят у дома от Алавес през изминалия уикенд. Арсенал, от своя страна, е в приповдигнато настроение след разгромния успех срещи Нотингам Форест (3:0). "Топчиите" направиха изключително скъпа и качествена сеелекция и, според мнозина, са сред големите фаворити в турнира.

Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Втората ранна среща ще е съседският сблъсък между шампионите на Нидерландия и Белгия ПСВ Айндховен и Роял Юнион СЖ. "Филипсите" влизат в срещата като фаворити, но в такъв двубой може да се случи всичко.

Два мача приковават вниманието в късните срещи, които започват от 22:00 часа. Испанският колос Реал Мадрид ще се опита да избегне проблемите от миналия сезон, когато допусна няколко грешни стъпки в основната фаза на турнира. "Белите" излизат на "Сантиаго Бернабеу" срещу Марсилия и не могат да си позволят подценяване, защото в състава на ОМ има сериозна класа.

Двубоят между Ювентус и Борусия (Дортмунд) също предизвиква голям интерес. Юве е в подем след ударното начало в Серия "А" и победата над Интер с 4:3, но и Борусия се намира в добра форма. Интересното е, че начело на тима са двама хървати и добри приятели - Игор Тудор и Нико Ковач.

Любопитно ще е и в Лондон, където Тотнъм приема Виляреал. "Шпорите" натрупаха самочувствие с победата над Уест Хам (3:0) и като цяло стартираха на високи обороти в Премиър лийг, но срещу тях ще се изправи съперник, който неведнъж е показвал, че не се притеснява от мачове срещу топ отборите както в Испания, така и в Европа.

Бенфика влиза като фаворит в домакинството срещу Карабах, но първенецът на Азербайджан разполага с достатъчно класа, за да окаже съпротива на "Луж".

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages