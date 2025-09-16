Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига
  3. Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

  • 16 сеп 2025 | 19:21
  • 2064
  • 0
Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

Днес ще се изиграят първите мачове от основната фаза на Шампионската лига. Програмата предвижда 6 срещи, като две от тях започват в 19:45 часа, а останалите са с начален час 22:00.

На "Сан Мамес" Атлетик Билбао посреща Арсенал в първия ранен мач. Баските записаха три поредни победи в Ла Лига, преди да загубят у дома от Алавес през изминалия уикенд. Арсенал, от своя страна, е в приповдигнато настроение след разгромния успех срещи Нотингам Форест (3:0). "Топчиите" направиха изключително скъпа и качествена сеелекция и, според мнозина, са сред големите фаворити в турнира.

Атлетик Билбао 0:0 Арсенал
Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Втората ранна среща ще е съседският сблъсък между шампионите на Нидерландия и Белгия ПСВ Айндховен и Роял Юнион СЖ. "Филипсите" влизат в срещата като фаворити, но в такъв двубой може да се случи всичко.

Два мача приковават вниманието в късните срещи, които започват от 22:00 часа. Испанският колос Реал Мадрид ще се опита да избегне проблемите от миналия сезон, когато допусна няколко грешни стъпки в основната фаза на турнира. "Белите" излизат на "Сантиаго Бернабеу" срещу Марсилия и не могат да си позволят подценяване, защото в състава на ОМ има сериозна класа.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Двубоят между Ювентус и Борусия (Дортмунд) също предизвиква голям интерес. Юве е в подем след ударното начало в Серия "А" и победата над Интер с 4:3, но и Борусия се намира в добра форма. Интересното е, че начело на тима са двама хървати и добри приятели - Игор Тудор и Нико Ковач.

Любопитно ще е и в Лондон, където Тотнъм приема Виляреал. "Шпорите" натрупаха самочувствие с победата над Уест Хам (3:0) и като цяло стартираха на високи обороти в Премиър лийг, но срещу тях ще се изправи съперник, който неведнъж е показвал, че не се притеснява от мачове срещу топ отборите както в Испания, така и в Европа.

Бенфика влиза като фаворит в домакинството срещу Карабах, но първенецът на Азербайджан разполага с достатъчно класа, за да окаже съпротива на "Луж".

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 1049
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 2141
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 4155
  • 2
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 874
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 2367
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 7693
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 18000
  • 18
Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

  • 16 сеп 2025 | 19:45
  • 3390
  • 4
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 43026
  • 37
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 15452
  • 10
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 368834
  • 3