В Борусия (Дортмунд) са разочаровани след драматично изпуснатата победа, но намериха и много позитиви

  • 17 сеп 2025 | 11:04
  • 716
  • 0

В Борусия (Дортмунд) логично са разочаровани след драматичното равенство 4:4 с Ювентус в Торино в първия мач от основната фаза на Шампионската лига. “Жълто-черните” водеха с 4:2 в продължението на срещата и се виждаха победители, но допуснаха изравняване.

Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме
Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме

Наставникът на германците Нико Ковач заяви: “Беше изнервящо. Трябва да похваля отбора за това, че игра толкова добре пред толкова страстни фенове и се представи толкова добре през първото полувреме. Не създадохме много положения в атака, но контролирахме играта.

Преди второто полувреме си казахме: Трябва да влизаме повече в последната третина и да стреляме към вратата. Момчетата се справиха чудесно с това. Последните четири минути не бяха добри. Това е, което боли толкова много. Но въпреки всичко, поздравления за момчетата”.

Спортният директор на Дортмунд Себастиан Кел добави: “Двата отбора играха изключително добре през второто полувреме. Мачът беше оспорван, отворен и фантастичен за зрителите. Като цяло, аз съм доволен от представянето на отбора, макар и да звучи малко изненадващо след последните минути. Играхме добре, допуснахме няколко гола и продължихме да се връщаме в мача след головете на Юве. Ще продължим по този път.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

“Когато „загубиш“ мача в последните две-три минути по този начин, така да се каже, се чувстваш емоционално съкрушен. Въпреки това, утре ще се събудим и все пак ще имаме една точка срещу Ювентус. В крайна сметка, тук, на този стадион и срещу този отбор, това е нещо, което ще ни помогне да постигнем целите си. Но също така знам, че трите точки бяха напълно в нашия обсег. Ще запомня мача за дълго време и все пак ще вземем много положителни неща от него”.

Снимки: Imago

