В Борусия (Дортмунд) са разочаровани след драматично изпуснатата победа, но намериха и много позитиви

В Борусия (Дортмунд) логично са разочаровани след драматичното равенство 4:4 с Ювентус в Торино в първия мач от основната фаза на Шампионската лига. “Жълто-черните” водеха с 4:2 в продължението на срещата и се виждаха победители, но допуснаха изравняване.

Наставникът на германците Нико Ковач заяви: “Беше изнервящо. Трябва да похваля отбора за това, че игра толкова добре пред толкова страстни фенове и се представи толкова добре през първото полувреме. Не създадохме много положения в атака, но контролирахме играта.

Преди второто полувреме си казахме: Трябва да влизаме повече в последната третина и да стреляме към вратата. Момчетата се справиха чудесно с това. Последните четири минути не бяха добри. Това е, което боли толкова много. Но въпреки всичко, поздравления за момчетата”.

Спортният директор на Дортмунд Себастиан Кел добави: “Двата отбора играха изключително добре през второто полувреме. Мачът беше оспорван, отворен и фантастичен за зрителите. Като цяло, аз съм доволен от представянето на отбора, макар и да звучи малко изненадващо след последните минути. Играхме добре, допуснахме няколко гола и продължихме да се връщаме в мача след головете на Юве. Ще продължим по този път.

“Когато „загубиш“ мача в последните две-три минути по този начин, така да се каже, се чувстваш емоционално съкрушен. Въпреки това, утре ще се събудим и все пак ще имаме една точка срещу Ювентус. В крайна сметка, тук, на този стадион и срещу този отбор, това е нещо, което ще ни помогне да постигнем целите си. Но също така знам, че трите точки бяха напълно в нашия обсег. Ще запомня мача за дълго време и все пак ще вземем много положителни неща от него”.

