Лийдс започна да се отдалечава от зоната на изпадащите

Лийдс изигра един от най-силните си мачове от началото на сезона и разби Кристъл Палас с 4:1 на "Елънд Роуд". Отличното представяне на йоркшърци продължава няколко седмици и тимът на Даниел Фарке вече е на шест точки от зоната на изпадащите. Българският национал Илия Груев влезе в игра малко преди края на срещата.

Една от причините за успехите на Лийдс са головете на Доминик Калвърт-Люин. Нападателят се разписа в пети пореден мач. Той откри резултата в 38-ата минута и се разписа още веднъж в добавеното време на първата част след удар с глава. И двете попадения станаха след изпълнение на дълъг тъч от Ампаду.

🎁 THREE POINTS WRAPPED UP!! pic.twitter.com/m9PeCSEgn8 — Leeds United (@LUFC) December 20, 2025

След час игра и капитанът Ампаду се нареди сред голмайсторите. Двата отбора си размениха по един гол в самия край на срещата. Джъстин Девъни се разписа за гостите от дузпа, а секунди по-късно удари греда, което можеше да направи последните минути драматични. Дълбоко в добавеното време Антон Щах отбеляза четвърти гол във вратата на гостите от пряк свободен удар.

Снимки: Imago