Спартак (Варна) обяви групата за гостуването на Монтана

Спартак Варна публикува групата си за предстоящия мач с Монтана във Втора лига. Срещата ще се играе на 19 септември от 17:45 ч. на стадион "Огоста".

В състава, на който ще разчита треньорският щаб, влизат: Шаламанов, Ковальов, Магджински, Петрашило, Алексиев, Пехливанов, Коутo, Халачев, Георгиев, Милимоно, Маринов, Мукачар, Янчев, Лозев, Силва, Грънчов, Будинов, Йорданов, Стояновски и Пахама.

От клуба призоваха привържениците да бъдат "винаги верни" и да подкрепят "соколите" в поредния важен двубой от шампионата.