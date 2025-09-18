Монтана картотекира нигериец

Президентът на Монтана Румен Панайотов разкри, че е картотекирал в Българския футболен съюз нигерийския нападател Ибрахима Мохамад. Африканският футболист от няколко седмици тренира на стадион "Огоста" и дори направи неофициален дебют в контролната среща със Славия играна в паузата от първенството на efbet Лига.

Дали ще попадне в групата за предстоящото домакинство на Спартак (Варна) обаче ще реши старши треньорът на монтанци Анатоли Нанков след днешната тренировка. Тя ще се проведе от 17:30 часа на базата в село Николово.