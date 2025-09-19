Добромир Дафинов: Всеки мач е труден за нас

Популярни
  • 19 сеп 2025 | 14:46
  • 112
  • 0
Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) гостува на Устрем (Дончево). Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни гостуване на съперник, който се представя добре от началото на сезона. Ние продължаваме да се адаптираме в Трета лига. Именно за това се настройваме за изключително труден мач. Подготвяме се максимално сериозно. Ще направим възможното да изиграем 90-те минути според възможностите си. Когато го правим, неминуемо и положителните резултати ще дойдат“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

