Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. СФК Светкавица 2014 и Волов Шумен 2007 не излъчиха победител

СФК Светкавица 2014 и Волов Шумен 2007 не излъчиха победител

  • 14 сеп 2025 | 19:52
  • 458
  • 0
СФК Светкавица 2014 и Волов Шумен 2007 не излъчиха победител

1:1 приключиха в Търговище, местния СФК Светкавица 2014 и Волов Шумен 2007. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен и динамичен двубой. Алекс Наков вкара за гостите в 17-ата минута, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. Димитър Игнатовски и Радослав Ковачев треснаха по веднъж гредите на домакините. Лидерът на Волов – Румен Николов отправи удар със задна ножица, но търговищкия вратар се справи. Кулминацията настъпи в заключителните няколко минути. Влезлият като резерва Тодор Кънчев изпълни фаул за домакините и топката спря в мрежата на съперника в 85-ата минута. В 90-ата пък настана суматоха пред отсрещната врата и Васил Добрев изравни резултата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

  • 14 сеп 2025 | 17:16
  • 17461
  • 18
Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

  • 14 сеп 2025 | 14:56
  • 1036
  • 2
Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

  • 14 сеп 2025 | 13:34
  • 10347
  • 10
Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

  • 14 сеп 2025 | 13:33
  • 1277
  • 1
Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

  • 14 сеп 2025 | 13:02
  • 12390
  • 33
Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 12:15
  • 1451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 37389
  • 78
11-те на Локо (София) и Левски

11-те на Локо (София) и Левски

  • 14 сеп 2025 | 19:20
  • 17114
  • 30
Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 17:57
  • 31015
  • 76
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

  • 14 сеп 2025 | 20:23
  • 16631
  • 13
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 23676
  • 20
Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 1843
  • 0