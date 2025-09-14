СФК Светкавица 2014 и Волов Шумен 2007 не излъчиха победител

1:1 приключиха в Търговище, местния СФК Светкавица 2014 и Волов Шумен 2007. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен и динамичен двубой. Алекс Наков вкара за гостите в 17-ата минута, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. Димитър Игнатовски и Радослав Ковачев треснаха по веднъж гредите на домакините. Лидерът на Волов – Румен Николов отправи удар със задна ножица, но търговищкия вратар се справи. Кулминацията настъпи в заключителните няколко минути. Влезлият като резерва Тодор Кънчев изпълни фаул за домакините и топката спря в мрежата на съперника в 85-ата минута. В 90-ата пък настана суматоха пред отсрещната врата и Васил Добрев изравни резултата.