Първа победа за Аксаково

  • 7 сеп 2025 | 01:02
В Аксаково, едноименния тим спечели с 1:0 срещу СФК Светкавица 2014 (Търговище) за първи успех от началото на сезона. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Ивайло Димитров осигури трите точки с попадението си в 68-ата минута. До почивката имаше ситуации за гол и пред двете врати. В 62-ата минута Васил Марков от гостите спря с нарушение устремилия се напред Илиян Върбанов и съдията отстрани с червен картон извършителят на нарушението. Слави Сталев изпълни фаула и уцели гредата. В оставащото време, домакините натискаха, а съперникът им провеждаше опасни контраатаки.

