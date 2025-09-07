Първа победа за Аксаково

В Аксаково, едноименния тим спечели с 1:0 срещу СФК Светкавица 2014 (Търговище) за първи успех от началото на сезона. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Ивайло Димитров осигури трите точки с попадението си в 68-ата минута. До почивката имаше ситуации за гол и пред двете врати. В 62-ата минута Васил Марков от гостите спря с нарушение устремилия се напред Илиян Върбанов и съдията отстрани с червен картон извършителят на нарушението. Слави Сталев изпълни фаула и уцели гредата. В оставащото време, домакините натискаха, а съперникът им провеждаше опасни контраатаки.