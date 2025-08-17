Популярни
Септември (Тервел) с очаквана победа

  • 17 авг 2025 | 00:45
  • 194
  • 0
Септември (Тервел) с очаквана победа

Септември (Тервел) надигра у дома новака СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 5:1. Срещата е от първия кръг на Североизточната Трета лига. Селекцията на Георги Иванов-Геша, можеше да вкара още голове. Петър Георгиев откри резултата от фаул в 25-ата минута. Десетина по-късно Георги Георгиев изведе Кристиян Пешков и той удвои. Самият Георги Георгиев направи резултата категоричен в последните секунди преди почивката. Дани Бонев се възползва от грешка на съперника и реализира почетното попадение за търговищкия тим в 72-ата минута. В 76-ата облаче Станислав Иванов покачи с глава на 4:1, след центриране на Петър Георгиев. След 180 секунди се разписа и влезлия като резерва Ивайло Лазаров.

