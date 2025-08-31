Хиляда зрители видяха първата победа на СФК Светкавица 2014

Дебютантът СФК Светкавица 2014 (Търговище) постигна първа победа за сезона – 2:0 над Ботев (Нови пазар). Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига беше наблюдавана от хиляда зрители по трибуните на стадион „Димитър Бурков“ в Търговище. Васил Марков ги вдигна на крака в 9-ата минута, когато откри резултата след центриране на съотборник. Гостите пропиляха своите шансове през първото полувреме. Един от тях беше удара в гредата на Александър Йовчев. Явор Тодоров вкара от фаул в 59-ата минута за окончателното 2:0.

Снимка: ФК Светкавица 2014 Търговище – фейсбук