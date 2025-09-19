Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Иван Станчев: Да спечелим дербито

Иван Станчев: Да спечелим дербито

  • 19 сеп 2025 | 14:34
  • 187
  • 0
Иван Станчев: Да спечелим дербито

Утре, Волов-Шумен 2007 приема Ботев (Нови пазар). Срещата между съседите е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.  

„Играем добре от началото на сезона, но невинаги резултати са положителни. Предстои много сериозен двубой. Дерби, в което всичко може да се случи. Моментното класиране не е от значение. Който излезе по-мобилизиран и се раздаде на терена, има по-добри шансове за краен успех. При нас амбицията е на лице. Смятам, че имаме нужния потенциал. Очаквам да се получи хубав мач и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

Снимки: fcvolovshumen.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица организира благотворителен търг

Беласица организира благотворителен търг

  • 19 сеп 2025 | 09:54
  • 477
  • 1
Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

  • 19 сеп 2025 | 09:41
  • 7893
  • 5
„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

  • 19 сеп 2025 | 09:19
  • 907
  • 0
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 7198
  • 6
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 20834
  • 70
"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

  • 18 сеп 2025 | 20:43
  • 19267
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 347
  • 0
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 20834
  • 70
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 30265
  • 124
Очаквайте на живо: Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 810
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 9326
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 11762
  • 4