Иван Станчев: Да спечелим дербито

Утре, Волов-Шумен 2007 приема Ботев (Нови пазар). Срещата между съседите е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Играем добре от началото на сезона, но невинаги резултати са положителни. Предстои много сериозен двубой. Дерби, в което всичко може да се случи. Моментното класиране не е от значение. Който излезе по-мобилизиран и се раздаде на терена, има по-добри шансове за краен успех. При нас амбицията е на лице. Смятам, че имаме нужния потенциал. Очаквам да се получи хубав мач и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

Снимки: fcvolovshumen.com