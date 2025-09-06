Септември (Тервел) излъга десет от Волов в Шумен

Септември (Тервел) спечели гостуването си на Волов-Шумен 2007 с 1:0. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Христодар Христов осигури трите точки, реализирайки с глава след центриране на Тодор Вълканов в 60-ата минута. 12 минути по-рано, домакините останаха с намален състав, защото съдията вдигна втори жълт и червен картон на играещия треньор на шуменския тим Цветан Илиев. Стана мач на надлъгване. През първото полувреме, Георги Георгиев прехвърли шуменския страж, но и вратата му. Генади Луго пък тресна гредата на Волов. Играч на домакините стори същото след почивката. Имаше още критични моменти пред вратите.