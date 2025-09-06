Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Септември (Тервел) излъга десет от Волов в Шумен

Септември (Тервел) излъга десет от Волов в Шумен

  • 6 сеп 2025 | 21:40
  • 306
  • 0
Септември (Тервел) излъга десет от Волов в Шумен

Септември (Тервел) спечели гостуването си на Волов-Шумен 2007 с 1:0. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Христодар Христов осигури трите точки, реализирайки с глава след центриране на Тодор Вълканов в 60-ата минута. 12 минути по-рано, домакините останаха с намален състав, защото съдията вдигна втори жълт и червен картон на играещия треньор на шуменския тим Цветан Илиев. Стана мач на надлъгване. През първото полувреме, Георги Георгиев прехвърли шуменския страж, но и вратата му. Генади Луго пък тресна гредата на Волов. Играч на домакините стори същото след почивката. Имаше още критични моменти пред вратите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав разби Бела

Дунав разби Бела

  • 6 сеп 2025 | 21:58
  • 225
  • 0
Черноморец (Балчик) приключи Доростол за 27 минути

Черноморец (Балчик) приключи Доростол за 27 минути

  • 6 сеп 2025 | 21:54
  • 218
  • 0
ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско

ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско

  • 6 сеп 2025 | 21:53
  • 195
  • 0
Марица (Пловдив) с важен успех в Хасково

Марица (Пловдив) с важен успех в Хасково

  • 6 сеп 2025 | 21:20
  • 469
  • 0
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 24911
  • 18
Струмска слава с победен обрат в Костинброд

Струмска слава с победен обрат в Костинброд

  • 6 сеп 2025 | 21:08
  • 481
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 34065
  • 23
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 14017
  • 36
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 11642
  • 7
Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

  • 6 сеп 2025 | 20:50
  • 11258
  • 3
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 19681
  • 3
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 24911
  • 18