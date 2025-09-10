Голова фиеста в Исперих! Бенковски отстрани Волов Шумен 2007 (Шумен) за купата на АФЛ

В Исперих, местния Бенковски се наложи с 5:4 над Волов Шумен 2007 в четвъртфинална среща на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Съперниците изиграха двуостър мач с високо темпо. Микита Ходаковский даде преднина на домакините, четвърт час след началото. Александър Йорданов удвои в 49-ата минута. В 53-ата Жечко Йорданов върна интригата – 2:1. След 180 секунди обаче Баръш Николаев вкара третия гол за Бенковски. С още две попадения, Жечко Йорданов оформи хеттрик и възстанови равенството в 79-ата минута. Головият екшън продължи и в заключителните 10 минути. Алекс Наков даде преднина на гостите в 82-ата минута. След 60 секунди, Микита Ходаковский изравни. Янчо Андреев реализира победното попадение за Бенковски в 89-ата минута.