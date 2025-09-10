Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски
  3. Голова фиеста в Исперих! Бенковски отстрани Волов Шумен 2007 (Шумен) за купата на АФЛ

Голова фиеста в Исперих! Бенковски отстрани Волов Шумен 2007 (Шумен) за купата на АФЛ

  • 10 сеп 2025 | 20:07
  • 213
  • 0
Голова фиеста в Исперих! Бенковски отстрани Волов Шумен 2007 (Шумен) за купата на АФЛ

В Исперих, местния Бенковски се наложи с 5:4 над Волов Шумен 2007 в четвъртфинална среща на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Съперниците изиграха двуостър мач с високо темпо. Микита Ходаковский даде преднина на домакините, четвърт час след началото. Александър Йорданов удвои в 49-ата минута. В 53-ата Жечко Йорданов върна интригата – 2:1. След 180 секунди обаче Баръш Николаев вкара третия гол за Бенковски. С още две попадения, Жечко Йорданов оформи хеттрик и възстанови равенството в 79-ата минута. Головият екшън продължи и в заключителните 10 минути. Алекс Наков даде преднина на гостите в 82-ата минута. След 60 секунди, Микита Ходаковский изравни. Янчо Андреев реализира победното попадение за Бенковски в 89-ата минута.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фратрия със силен трансфер - привлече полузащитник с над 200 мача в елита

Фратрия със силен трансфер - привлече полузащитник с над 200 мача в елита

  • 10 сеп 2025 | 14:56
  • 4077
  • 3
ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя със Септември

ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя със Септември

  • 10 сеп 2025 | 13:40
  • 1206
  • 5
Николай Георгиев: Тръгнахме си от Локомотив (Горна Оряховица) с високо вдигната глава

Николай Георгиев: Тръгнахме си от Локомотив (Горна Оряховица) с високо вдигната глава

  • 10 сеп 2025 | 13:11
  • 1793
  • 2
Бивш капитан на ЦСКА започна тренировки със Септември (Сф)

Бивш капитан на ЦСКА започна тренировки със Септември (Сф)

  • 10 сеп 2025 | 12:52
  • 4357
  • 1
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 31700
  • 24
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 17707
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 12912
  • 72
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 31700
  • 24
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 16361
  • 57
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 11452
  • 3
ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

  • 10 сеп 2025 | 19:00
  • 14170
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 17707
  • 12