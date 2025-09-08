От Волов скочиха срещу съдийството

Популярни
  • 8 сеп 2025 | 09:14
Президентът на Волов-Шумен 2007 Иван Станчев изказа своето мнение след срещата между Волов-Шумен 2007 и Септември 98 (Тервел). „Жълто-сините“ отстъпиха с 0:1 у дома, но акцентът падна върху действията на главния съдия Митко Митев.

„Много сме недоволни от съдийството. Не заради това се получи такъв резултат, но просто съдията беше уникално слаб. Раздаваше картони за всяко едно нещо. Червеният картон за нашия състезател беше втори жълт, а той няма нищо общо със ситуацията. Съдията беше с гръб и си помисли, че Цветан Илиев разговаря с него, а той си говореше с играча на Септември. Реферът се обърна и му даде втори жълт картон. Грешките бяха и в двете посоки.“, сподели след срещата Иван Станчев.

„За мен е голяма грешка да сложиш този съдия на такова дерби. Особено, когато е наясно, че идва човек да го гледа, за да го качат в горна група. Така той започва да води срещата под напрежение и иска да покаже повече от това, което знае и може. Получават се много неприятни ситуации и ощетяваш отбора. Виждах мача равен до самия му край. Изгониха ни най-опитния ни футболист.“, добави още президентът на Волов-Шумен 2007 за официалния сайт на тима.

В сряда отборът ще бъде без своя играещ треньор в гостуването на Бенковски (Исперих) за Купата на аматьорската лига. Тогава Илиев ще изтърпи своето наказание.

„Това че сме загубили, не го отдаваме само на съдията. Все пак не той ни вкара гола. Липсваше ни и Румен Николов, а и ние не си вкарахме положенията. Минал е мачът, правим си анализа и изводите. Лошото е,  че напоследък започна да се случва често това със съдиите.“, завърши Станчев.

