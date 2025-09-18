И Бразилия е аут от Мондиал 2025, след като Чехия срази Китай

Пореден фаворит напуска безславно Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

След като по-рано от надпреварата отпаднаха Япония (№3 в световната ранглиста) и олимпийските шампиони от Токио 2020 и Париж 2024 от Франция, сега към тях се присъедини и отбора на Бразилия (трети на световното първенство през 2022 година).

Това стана, след като Чехия победи категорично Китай с 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) в мач от 3-ия кръг на Група Н, който се игра в Пасай Сити.

Така волейболистите на Бразилия, които по-рано днес загубиха от Сърбия с 0:3, останаха на трето място в Група Н и отпадат от Мондиал 2025.

Чехия ще срещне водения от Камило Плачи отбор на Тунис на 18/-финалите.

Патрик Индра заби 29 точки (2 аса, 4 блока) за успеха на Чехия.

Ян Гълъбов добави 11 точки (1 ас, 2 блока).

Уан Бин бе най-резултатен за Китай с 11 точки (1 ас).