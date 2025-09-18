Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. И Бразилия е аут от Мондиал 2025, след като Чехия срази Китай

И Бразилия е аут от Мондиал 2025, след като Чехия срази Китай

  • 18 сеп 2025 | 17:41
  • 3537
  • 1
И Бразилия е аут от Мондиал 2025, след като Чехия срази Китай

Пореден фаворит напуска безславно Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

След като по-рано от надпреварата отпаднаха Япония (№3 в световната ранглиста) и олимпийските шампиони от Токио 2020 и Париж 2024 от Франция, сега към тях се присъедини и отбора на Бразилия (трети на световното първенство през 2022 година).

Това стана, след като Чехия победи категорично Китай с 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) в мач от 3-ия кръг на Група Н, който се игра в Пасай Сити.

Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала
Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

Така волейболистите на Бразилия, които по-рано днес загубиха от Сърбия с 0:3, останаха на трето място в Група Н и отпадат от Мондиал 2025.

Тежка драма и сълзи за Бернардо Резенде преди мача със Сърбия
Тежка драма и сълзи за Бернардо Резенде преди мача със Сърбия

Чехия ще срещне водения от Камило Плачи отбор на Тунис на 18/-финалите.

Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025
Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

Патрик Индра заби 29 точки (2 аса, 4 блока) за успеха на Чехия.

Ян Гълъбов добави 11 точки (1 ас, 2 блока).

Уан Бин бе най-резултатен за Китай с 11 точки (1 ас).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 15:38
  • 8935
  • 6
Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

  • 18 сеп 2025 | 15:12
  • 5979
  • 2
Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

  • 18 сеп 2025 | 14:41
  • 4150
  • 2
Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 13:57
  • 1307
  • 1
ЦСКА покори Мусала

ЦСКА покори Мусала

  • 18 сеп 2025 | 13:35
  • 1166
  • 3
Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

  • 18 сеп 2025 | 11:35
  • 3425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 ЦСКА, "червените" по-активни от "сините"

Арда 0:0 ЦСКА, "червените" по-активни от "сините"

  • 18 сеп 2025 | 18:45
  • 32220
  • 41
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 25201
  • 35
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 11616
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 407316
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 9609
  • 10
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 12427
  • 1