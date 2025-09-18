Тежка драма и сълзи за Бернардо Резенде преди мача със Сърбия

Един от най-добрите волейболни треньор в света Бернардо Резенде изживя тежка драма точно преди началото на двубоя на Бразилия срещу Сърбия (0:3) на световното първенство във Филипините.

RIP Maria Angela Rocha de Rezende (coach Bernardinho’s mom), at the age of 90 😭😢



pic.twitter.com/b0mDrSS1XD — jessie 📛 (@16LUCA0) September 18, 2025

Бразилските волейболисти имаха дълбоко емоционален момент, след като само часове преди мача им срещу Сърбия се разбра, че е починала майката на Бернардо Резенде.

Бразилският национален отбор излезе на терена с черни ленти на ръкавите, за да почете паметта на Мария Анхела Роча де Резенде, която почина само часове преди мача на 91-годишна възраст. Видимо развълнуваният треньор въпреки това избра да води отбора на Бразилия от пейката, подкрепен от своите асистенти Рубиньо и Марсело Франковяк и прегръдката на капитана Рикардо Лукарели.

бившият разпределител на националния отбор на Бразилия и внук на Мария Анхела и син на Бернардиньо, Бруно Резенде, също си спомни за баба си с трогателно послание в социалните мрежи:

„Днес се сбогуваме с един много специален човек за нашето семейство. Тя живя почти 91 години с голяма радост, безгрижие и споделяйки толкова много любов с цялото си семейство и приятели. Каква привилегия е да имаме най-голямото съкровище, което можем да имаме в живота си, до теб: ВРЕМЕТО. На незабравими пътувания, оживени събуждания и безброй обяди, прекарани с теб. Благодарност за толкова много. Бабо, почивай в мир и благодаря ти за всичко! Обичам те завинаги.“