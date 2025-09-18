Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Тежка драма и сълзи за Бернардо Резенде преди мача със Сърбия

Тежка драма и сълзи за Бернардо Резенде преди мача със Сърбия

  • 18 сеп 2025 | 17:04
  • 286
  • 0
Тежка драма и сълзи за Бернардо Резенде преди мача със Сърбия

Един от най-добрите волейболни треньор в света Бернардо Резенде изживя тежка драма точно преди началото на двубоя на Бразилия срещу Сърбия (0:3) на световното първенство във Филипините.

Бразилските волейболисти имаха дълбоко емоционален момент, след като само часове преди мача им срещу Сърбия се разбра, че е починала майката на Бернардо Резенде.

Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала
Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

Бразилският национален отбор излезе на терена с черни ленти на ръкавите, за да почете паметта на Мария Анхела Роча де Резенде, която почина само часове преди мача на 91-годишна възраст. Видимо развълнуваният треньор въпреки това избра да води отбора на Бразилия от пейката, подкрепен от своите асистенти Рубиньо и Марсело Франковяк и прегръдката на капитана Рикардо Лукарели.

бившият разпределител на националния отбор на Бразилия и внук на Мария Анхела и син на Бернардиньо, Бруно Резенде, също си спомни за баба си с трогателно послание в социалните мрежи:

„Днес се сбогуваме с един много специален човек за нашето семейство. Тя живя почти 91 години с голяма радост, безгрижие и споделяйки толкова много любов с цялото си семейство и приятели. Каква привилегия е да имаме най-голямото съкровище, което можем да имаме в живота си, до теб: ВРЕМЕТО. На незабравими пътувания, оживени събуждания и безброй обяди, прекарани с теб. Благодарност за толкова много. Бабо, почивай в мир и благодаря ти за всичко! Обичам те завинаги.“

Следвай ни:

Още от Волейбол

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 15:38
  • 5653
  • 3
Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

  • 18 сеп 2025 | 15:12
  • 4912
  • 2
Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

  • 18 сеп 2025 | 14:41
  • 3208
  • 0
Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 13:57
  • 1017
  • 1
ЦСКА покори Мусала

ЦСКА покори Мусала

  • 18 сеп 2025 | 13:35
  • 989
  • 3
Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

  • 18 сеп 2025 | 11:35
  • 3160
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16954
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 9015
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7248
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406619
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6715
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10760
  • 1