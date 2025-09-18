Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

Легендата на българския волейбол Найден Найденов анализира мачовете на националния отбор по волейбол на Световното първенство до момента. Бившият национален треньор, който води тима България на Олимпийските игри в Лондон през 2012, стигнал до четвърто място, смята, че отборът може да направи нещо голямо във Филипините. Като състезател Найденов е участвал на три световни и седем европейски първенства.

"Световното първенство е такъв форум, че лесни съперници няма. За хората отстрани може да изглежда така, но когато играеш с отбор, който значително отстъпва на твоите възможности, трябва да запазиш максимална концентрация. Това невинаги е толкова лесно — никак не е лесно и за млад отбор като нашия. Хубавото е, че нивото на нашата игра и менталната настройка не отстъпиха на самочувствието, натрупано в мачовете срещу Германия и Словения. За мен това беше най-важното в тази среща с Чили", коментира треньорът на Локомотив Авия пред сайта на волейболната федерация.

"За мен лично първият гейм срещу Германия беше разковничето не само на този мач, а и на цялото ни представяне на световното първенство до този момент. Успехът в него ни даде увереност и продължихме да развиваме играта си по възходяща линия. Ако не бяхме издържали, имаше опасност да не видим тези резултати впоследствие. Отлично начало за младия ни отбор в една по-различна схема на игра. Аз вече виждам постоянство, което трябва да продължи да се изгражда", каза още той.

"За мен този мачът със Словения беше 3:0 за България. Имаше един микромомент в третия гейм, в който допуснахме две последователни леки грешки, които объркаха отбора и се получи по-сериозен срив. Това обаче за мен все още е нормално, особено срещу отбор като Словения. По-важното е, че спечелихме тайбрека, който беше наистина много тежък. Повечето отбори биха загубили петия гейм при такъв развой на срещата, но нашият показа облик на победител и единство", сигурен е специалистът.

"Независимо от всичко, Португалия е напълно преодолим отбор. На практика ние трябва да останем в нашия ритъм и в нашата нагласа за собствените ни възможности. Аз мисля, че ни се отваря една много сериозна възможност да стигнем много напред на това световно, защото това, което виждам от другите отбори, не ми говори за постоянство. Игрово показваме, че имаме аргументи. Бленджини използва система, която ни носи сигурност на посрещане и дава възможност да развиваме играта си една идея по-спокойно. Успява да даде вариативност на състава буквално във всяко едно следващо разиграване, когато това е необходимо. За мен това са предпоставки, които трябва да реализираме срещу предстоящите ни съперници", смята Найденов.

"Александър Николов има качествата да бъде лидер. Аз съм бил негов треньор в националния отбор при подрастващите и знам възможностите му. Той не се притеснява да отиграва дори невъзможни топки. Нивото, което показва в Италия като основен състезател, му дава още повече увереност. В Лигата на нациите той беше барометърът на отбора. Оформя се като състезателят, който трябва да води отбора", сигурен е треньорът.

"Не мога да кажа кой е фаворит, защото поне на този етап всички отбори показват колебания. Бразилия изглеждаше, че върви уверено, но може би трябва да мине още една фаза от турнира, за да съм по-сигурен. Полша, разбира се, е основен фаворит, но изненадите винаги дебнат", завърши Найден Найденов.