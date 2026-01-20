Георги Петров с 14 точки (5 блока)! Нанси с победа №9 във Франция

Българският волейболист Георги Петров изигра страхотен мач за своя Гран Нанси във френската Ligue B Masculine.

Нанси победи у дома Сен-Кентен с 3:1 (25:22, 26:24, 22:25, 25:13) в мач от 15-ия кръг.

Бившият капитан на Нефтохимик 2010 (Бургас) реализира 14 точки (5 блока, 38% ефективност в атака - +10) и бе избран за MVP.

Джейкъб Стийл заби 25 точки за Нанси (3 аса, 2 блока) за успеха на Нанси.

Жулиен Фагана се отличи с 21 точки за Сен Кентен.

Гран Нанси е четвърти във временното класиране с актив от 26 точки (9 победи, 5 загуби), колкото има и третият Сен-Кентен.