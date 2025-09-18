В Алпин нямат интерес към Мик Шумахер

Ръководителят на Алпин във Формула 1 Флавио Бриаторе потвърди, че Мик Шумахер не попада в списъка с потенциални пилоти на тима за догодина. Мик кара за Алпин в Световния шампионат за издръжливост, но явно няма шанс да се върне във Формула 1 с френския тим.

Бриаторе обясни, че е недоволен от представянето на втория пилот на отбора Франко Колапинто, но го включи в списъка с кандидати да са съотборник на Пиер Гасли догодина.

“В началото на сезона Джак Дуън правеше твърде много инциденти, в самото начало Колапинто също се представяше разочароващо - обясни Бриаторе. - Мислехме, че той бързо ще подобри представянето си. Сега той постепенно набира скорост, опознава колата и се чувства все по-комфортно зад волана.

“Ние подценихме напрежението, на което са подложени младите пилоти. Алпин е заводски отбор, където напрежението е още по-високо, а когато сезонът е труден, става още по-тежко. Новаците се справят по-добре в малките отбори - вижте Исак Хаджар и Габриел Бортолето.

“Ще видим как се справят младите ни пилоти до края на сезона. Ние разполагаме с Колапинто, Пол Арон е при нас, Дуън отново ще прави тестове за нас. Мик Шумахер не е в нашия списък.”

Снимки: Gettyimages