Дали дъждът ще е фактор в Гран При на Азербайджан?

  • 18 сеп 2025 | 10:37
  • 216
  • 0

Прогнозата за времето в Баку обещава интересни преживявания за пилотите на пистата в хода на състезателния уикенд за Гран При на Азербайджан, тъй като има приличен шанс за превалявания.

По принцип състезанията в Баку винаги се получават интересни, оспорвани и понякога непредвидими, като сега към това трябва да прибавим и нестабилното време.

Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен
Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

Прогнозата е, че утрешните две свободни тренировки във Формула 1 ще минат на сухо, като температурата на въздуха ще стигне 25 градуса, но вечерта вече се очакват превалявания.

В събота има сериозен шанс да вали по време на третата свободна тренировка, като става въпрос за 30-40% шанс за дъжд. За следобедните часове ще се усили вятърът, но пък ще намалее възможността да завали отново.

За неделя шансът за дъжд за старта на състезанието в 14 часа българско време е закован на 29%.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

  • 18 сеп 2025 | 09:53
  • 387
  • 0
Списъкът със заявки за рали "Дряново" обещава интересни битки

Списъкът със заявки за рали “Дряново” обещава интересни битки

  • 18 сеп 2025 | 09:25
  • 1024
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 18 сеп 2025 | 07:35
  • 1847
  • 0
Пирели отчете успешен първи тест на гумите си за MotoGP

Пирели отчете успешен първи тест на гумите си за MotoGP

  • 17 сеп 2025 | 20:03
  • 1075
  • 0
От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

  • 17 сеп 2025 | 18:43
  • 1211
  • 0
Шарл Леклер ще може да изравни рекорд на Шумахер в Баку

Шарл Леклер ще може да изравни рекорд на Шумахер в Баку

  • 17 сеп 2025 | 17:16
  • 3342
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403024
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9053
  • 28
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 5330
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5923
  • 7
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира
  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43547
  • 42

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43547
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 33604
  • 55