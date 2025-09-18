Дали дъждът ще е фактор в Гран При на Азербайджан?

Прогнозата за времето в Баку обещава интересни преживявания за пилотите на пистата в хода на състезателния уикенд за Гран При на Азербайджан, тъй като има приличен шанс за превалявания.
По принцип състезанията в Баку винаги се получават интересни, оспорвани и понякога непредвидими, като сега към това трябва да прибавим и нестабилното време.
Прогнозата е, че утрешните две свободни тренировки във Формула 1 ще минат на сухо, като температурата на въздуха ще стигне 25 градуса, но вечерта вече се очакват превалявания.
В събота има сериозен шанс да вали по време на третата свободна тренировка, като става въпрос за 30-40% шанс за дъжд. За следобедните часове ще се усили вятърът, но пък ще намалее възможността да завали отново.
За неделя шансът за дъжд за старта на състезанието в 14 часа българско време е закован на 29%.
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Снимки: Gettyimages