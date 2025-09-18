Дали дъждът ще е фактор в Гран При на Азербайджан?

Прогнозата за времето в Баку обещава интересни преживявания за пилотите на пистата в хода на състезателния уикенд за Гран При на Азербайджан, тъй като има приличен шанс за превалявания.

По принцип състезанията в Баку винаги се получават интересни, оспорвани и понякога непредвидими, като сега към това трябва да прибавим и нестабилното време.

Four years ago in Baku, we witnessed the 122nd and final podium in Formula 1 for Sebastian Vettel 🥺#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/4s7N1tdrKA — Formula 1 (@F1) September 17, 2025

Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

Прогнозата е, че утрешните две свободни тренировки във Формула 1 ще минат на сухо, като температурата на въздуха ще стигне 25 градуса, но вечерта вече се очакват превалявания.

В събота има сериозен шанс да вали по време на третата свободна тренировка, като става въпрос за 30-40% шанс за дъжд. За следобедните часове ще се усили вятърът, но пък ще намалее възможността да завали отново.

За неделя шансът за дъжд за старта на състезанието в 14 часа българско време е закован на 29%.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages