Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  • 18 сеп 2025 | 09:53
  • 382
  • 0

Оскар Пиастри има шанс този уикенд да изравни рекорд в историята на Макларън, постигнат за първи път от легендата Айртон Сена. Австралиецът пристига в Баку като лидер в класирането във Формула 1 с аванс от 31 точки пред съотборника си Ландо Норис.

За първите 16 състезания този сезон Пиастри записа 7 победи и ако спечели и в неделя, ще изравни рекорда на Сена от 8 победи в рамките на един сезон, постигнат през 1988 година, когато бразилецът спечели първата си световна титла в оспорвана битка със съотборника си Ален Прост.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

През 1998 година друга легенда на Макларън Мика Хакинен успя да изравни рекорда на Сена по пътя към първата си световна титла, като финландецът го направи в сезон със 16 старта, а на Пиастри ще са му необходими поне 17 състезания за това.

Люис Хамилтън с остра позиция за случващото се в Газа
Люис Хамилтън с остра позиция за случващото се в Газа
