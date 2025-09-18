Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

Оскар Пиастри има шанс този уикенд да изравни рекорд в историята на Макларън, постигнат за първи път от легендата Айртон Сена. Австралиецът пристига в Баку като лидер в класирането във Формула 1 с аванс от 31 точки пред съотборника си Ландо Норис.

За първите 16 състезания този сезон Пиастри записа 7 победи и ако спечели и в неделя, ще изравни рекорда на Сена от 8 победи в рамките на един сезон, постигнат през 1988 година, когато бразилецът спечели първата си световна титла в оспорвана битка със съотборника си Ален Прост.

McLaren can wrap up the Constructors' Championship in Baku with a race win and the other driver on the podium ⏳#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/7JdfRXCu6h — Formula 1 (@F1) September 17, 2025

През 1998 година друга легенда на Макларън Мика Хакинен успя да изравни рекорда на Сена по пътя към първата си световна титла, като финландецът го направи в сезон със 16 старта, а на Пиастри ще са му необходими поне 17 състезания за това.

Снимки: Gettyimages