Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

Спартак (Варна) и Арда играят при резултат 0:0 в двубой от осмия кръг на efbet Лига. Мачът на "Коритото" е ръководен от Волен Чинков.

Още във втората минута Георги Николов получи страхотно извеждащо подаване и потърси близкия ъгъл на вратата, но Максим Ковальов внимаваше и се намеси по брилянтен начин. От последвалия ъглов удар Шиняшики засече топката с глава, но и този път украинският страж на "соколите" реагира подобаващо.

Малко по-късно футболистите на Александър Тунчев организираха ново добро нападение, при което Шиняшики беше намерен на отлична позиция в наказателното поле, но изстрелът му от движение беше отразен от Ковальов.

Домакините отговориха с удар с глава на дебютанта Георг Стояновски, който не успя да затрудни Анатолий Господинов. В 15-ата минута Петрашило се извиси над всички при центриране от десния фланг, но опитът му не се увенча с успех.

В средата на първото полувреме кърджалийци изявиха претенции за дузпа, след като кълбото се отби в ръката на Матео Петрашило, но Волен Чинков прецени, че няма основание да посочи бялата точка, а това беше потвърдено и от VAR арбитрите.

Стартови състави:

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Максим Ковальов, 2. Лукас Магдински, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 17. Цветослав Маринов, 20. Деян Лозев, 21. Ксанди, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски;

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 9. Георги Николов, 10. Светослав Ковачев, 11. Андре Шиняшики, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа.

