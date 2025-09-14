Звездата на Спартак (Варна) с лека травма, готов е за следващия мач

Първата победа в първенството за Спартак (Варна), която дойде срещу Арда (3:0), бе извоювана в отсъствието на двама нападатели, а по време на срещата контузия получи и звездата на тима Бернардо Коуто. Той напусна преждевременно терена, а на негово място към края на срещата влезе Саад Мукачар.

Португалският халф получи спазъм в областта на триглавия мускул при единоборство и на тъч линията му бе оказана медицинска помощ.



Контузията на един от най-важните играчи на Спартак не е сериозна и той ще бъде на линия за следващия двубой срещу Монтана.

Междувременно двама от нападателите на варненци пропуснаха двубоя. Колако Джонсън е с проблеми в областта на аддукторите и ще отсъства известно време. Другият нападател - Луис Пахама, бе освободен от лагера, за да присъства на приятно събитие в семейството. Освен това французинът изтърпя и наказание.