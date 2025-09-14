Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Звездата на Спартак (Варна) с лека травма, готов е за следващия мач

Звездата на Спартак (Варна) с лека травма, готов е за следващия мач

  14 сеп 2025
  • 344
  • 0

Първата  победа в първенството за Спартак (Варна), която дойде срещу Арда (3:0), бе извоювана в отсъствието на двама нападатели, а по време на срещата контузия получи и звездата на тима Бернардо Коуто. Той напусна преждевременно терена, а на негово място към края на срещата влезе Саад Мукачар.

Португалският халф получи спазъм в областта на триглавия мускул при единоборство и на тъч линията му бе оказана медицинска помощ.

Контузията на един от най-важните играчи на Спартак не е сериозна и той ще бъде на линия за следващия двубой срещу Монтана.

Междувременно двама от нападателите на варненци пропуснаха двубоя. Колако Джонсън е с проблеми в областта на аддукторите и ще отсъства известно време. Другият нападател - Луис Пахама, бе освободен от лагера, за да присъства на приятно събитие в семейството. Освен това французинът изтърпя и наказание. 

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Здрав сблъсък на "Лаута"

Петров замени контузен, но го изгониха

Първи успех за Ботев (Нови пазар)

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Здрав сблъсък на "Лаута"

Кой ще стъпи на европейския трон?

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

