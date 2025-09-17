Популярни
Очаквайте в 14:30: БОК с подробности за бъдещи действия след заседанието си
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Отлична новина за Спартак (Варна)

  • 17 сеп 2025 | 13:54
  • 822
  • 0
Отборът на Спартак Варна определено постигна една от най-важните си победи, но не футболния терен, а по чисто административен път. На извънредно заседание, свикано от Общинския съвет на Варна във връзка със искането на ФК Спартак за отпускане на средства за погасяване на дългове, бе решено да бъдат отпуснати на клуба 550 000 лева. Така с тези финансови средства ще могат да бъда погасени задълженията към НАП, а също и да бъдат покрити изискванията за професионален лиценз към БФС.

/Пламен Трендафилов/

