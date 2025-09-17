Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море отказа финансова помощ от общината

Черно море отказа финансова помощ от общината

  • 17 сеп 2025 | 22:56
  • 920
  • 0
Черно море отказа финансова помощ от общината

Черно море се отказа временно от исканата сума, която трябваше да бъде разгледана на извъндедна сесия на Общинския съвет в града. На заседанието днес бе гласувано да бъде отпусната сумата от 550 000 лева за Спартак (Варна). С нея се очаква да бъде погасен дългът на клуба към НАП.

Същевременно Черно море се отказа да бъде разгледано искането на клуба за сума, близка до тази на градския съперник. Клубът запазва правото си да поиска въпросната сума в по късен етап, необходима за реновиране на базата на ДЮШ, намираща се в квартал "Аспарухово".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Абди Абдиков блести при хикс на Банско срещу Септември (Симитли)

Абди Абдиков блести при хикс на Банско срещу Септември (Симитли)

  • 17 сеп 2025 | 21:18
  • 1172
  • 0
Ясни са аматьорите, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

Ясни са аматьорите, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 21:06
  • 1502
  • 0
Дузпи осигуриха победа на Загорец над Нефтохимик за купата на България

Дузпи осигуриха победа на Загорец над Нефтохимик за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 20:52
  • 1006
  • 0
Спартак (Пловдив) eлиминира Родопа за купата на България

Спартак (Пловдив) eлиминира Родопа за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 20:38
  • 994
  • 3
Рилски спортист би в Костинброд и отново поведе на Югозапад

Рилски спортист би в Костинброд и отново поведе на Югозапад

  • 17 сеп 2025 | 20:23
  • 1455
  • 1
Лудогорец III надви Спартак II (Варна)

Лудогорец III надви Спартак II (Варна)

  • 17 сеп 2025 | 20:16
  • 1082
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 399451
  • 12
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 10747
  • 33
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 8890
  • 51
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 5201
  • 1
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 6121
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 15150
  • 30