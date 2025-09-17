Черно море отказа финансова помощ от общината

Черно море се отказа временно от исканата сума, която трябваше да бъде разгледана на извъндедна сесия на Общинския съвет в града. На заседанието днес бе гласувано да бъде отпусната сумата от 550 000 лева за Спартак (Варна). С нея се очаква да бъде погасен дългът на клуба към НАП.

Същевременно Черно море се отказа да бъде разгледано искането на клуба за сума, близка до тази на градския съперник. Клубът запазва правото си да поиска въпросната сума в по късен етап, необходима за реновиране на базата на ДЮШ, намираща се в квартал "Аспарухово".

Снимки: Startphoto