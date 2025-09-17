Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

Гласуваната от Общинския съвет сума от 550 000 лева за Спартак (Варна) е необходима за плащане към Националната агенция за приходите. Това каза след заседанието на съвета съпредседателят на Управителния съвет на клуба Алекс Илиев.

По думите му за предложението е имало и положително становище от финансовата комисия на Общинския съвет. Това е първата крачка към решаването на част от проблемите "соколите", посочи Илиев.

Според него отпускането на средствата може би ще се случи, след като общината получи становище от министъра на финансите, ако решат да процедират по този начин.

"За мен обаче е достатъчно в този момент да се извърши официално комуникация между институциите – община Варна и в случая НАП и БФС, че тези пари са гласувани и това ще ни даде глътка въздух и официално разбиране от приходната агенция", каза Илиев

Той уточни, че това е цялата сума, която се дължи от клуба към НАП и потвърди, че с изплащането ѝ Спартак се изчиства към приходната агенция. Илиев обясни, че това е важно, тъй като основният проблем е натрупаното задължение към НАП.

"Те притискат ежедневно БФС да ни бъде отнет лиценза, а ние сме под условие. Другото, което остава и е отново лицензионно зависимо, са задълженията към футболистите. Сумата е около 1 милион лева, но там ще разчитаме най-вече на нови споразумение с футболистите. През януари и февруари ще имаме постъпления от телевизионни права, от УЕФА под някаква форма, макар че отиват за детския футбол, и другото - отварят трансферния прозорец и ще разчитаме да изходящи трансфери, ако до тогава не се е появи човек, който да помогне за издръжката на футболния клуб", обясни Илиев.

В отговор на въпрос за споразумението, което общината ще подпише с клуба и с което ще отпусне средства на Спартак (Варна), Илиев обясни, че то ще е на база първоначалната им идея - клубът да представи базата си и предвид това, че има телевизионно излъчване на всеки домакински мач, за инициативи на общината. Той уточни, че има предвид стадион "Спартак".

"Ще предоставим възможност по време на футболни срещи различни инициативи под формата на пана и други да се повяват на определени точки, които са възлови, където камерите ги обхващат. Няма проблеми с носителите на правата да се поставят различни рекламни материали", каза Илиев.

За сътрудничеството с Фратрия Алекс Илиев каза, че с това решение спестяват около 10 000 лева на месец, защото по този начин клубът дава възможност втородивизионният тим да извършва цялостна поддръжка на терена на стадион "Спартак", като за сметка на това те играят техните футболни срещи на съоръжението.

"Това не означава че Фратрия са се настанили на стадиона ни и оперират на него, те играят футбол за сметка на поддръжката на нашия стадион. Това ни спестява назначаването на технически директор в момента. Имаме и уговорка за обновяване на тревната настилка и месечна поддръжка, която не е никак малко, особено когато теренът е болен", обобщи Илиев.