11-те на Черно море и Добруджа

Станаха ясни титулярните състави на Черно море и Добруджа, които слагат край на осмия кръг в efbet Лига. Мачът на стадион "Тича" стартира в 20:30 часа, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров.

Преди паузата за националните отбори "моряците" на Илиан Илиев допуснаха единствената си загуба от началото на сезона, отстъпвайки на Ботев (Враца) с 0:1. Добричлии са в серия от три поредни поражения и със сигурност ще бъдат мотивирани да си тръгнат поне с точка от Варна.

ЧЕРНО МОРЕ - ДОБРУДЖА



Стартови състави:

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов (К), 24. Давид Телеш, 11. Жоао Педро, 39. Николай Златев, 77. Селсо Сидни, 19. Георги Лазаров;

ДОБРУДЖА: 13. Галин Григоров, 22. Джонатан Куеро, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев, 77. Матеус Леони, 23. Малик Ндур, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 9. Милчо Ангелов, 35. Ди Матео Ловрик, 98. Ивайло Михайлов.