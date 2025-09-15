Популярни
Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  Илиан Илиев: Трябва да подобрим много неща

Илиан Илиев: Трябва да подобрим много неща

  15 сеп 2025 | 22:53
  • 504
  • 0

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев заяви след победата с 2:0 срещу Добруджа, че тимът му трябва да подобри много неща, за да бъде още по-силен. Наставникът на "моряците" е категоричен, че решението му за националния отбор е добре премислено.

"След последните два мача, от психологическа гледна точка имаше някакво напрежение при нас. Доволен съм, особено от първото полувреме, че имахме търпение. Успяхме да контролираме емоциите и вкарахме гол. Постепенно във времето се вкара неспокойство в отбора. Поздравления за усилията. Трябва да се възстановим и да чакаме мача с Арда.

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Трябва да подобрим много неща. Най-вече самочувствието, когато притежаваме топката. Полагаме много усилия в дефанзивен план и когато бързо предадеш топката, улесняваш противника. Имаме качеството да го правим по-добре.

Васил Панайотов: Още не сме на нивото, на което трябва да бъдем
Васил Панайотов: Още не сме на нивото, на което трябва да бъдем

Ще имаме повече време за подготовка с отбора. Няма леко в живота и в спорта. Няма драми.

Добре беше премислено решението ми за националния отбор. Пожелавам успех на следващия човек. Ще му е нужен малко късмет и помощ от хората отвън", заяви Илиев.

Снимки: Startphoto

