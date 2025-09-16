Популярни
  2. Черно море
  3. Агитките на "Тича" спазиха традициите

Агитките на "Тича" спазиха традициите

  • 16 сеп 2025 | 09:22
  • 153
  • 0
Агитките на "Тича" спазиха традициите

До голяма степен заслугата за празника на регионалното дерби и оспорвания характер на срещата между Черно море и Добруджа имаха и агитките в късния вечерен час на "Тича". Момчетата от НФК Черно море както винаги развяваха знамена и пееха песни, рефрените на които бяха допълвани от фен фракцията на ветераните на клуба "Д'ъртанян“, които заеха места под козирката до официалната трибуна на "Тича".

Гостите също имаха сериозно  присъствие. Около 50 привърженици на Добруджа, обагрени в жълто и зелено, подкрепяха добруджанци от първата до последната минута. 

/Пламен Трендафилов/

