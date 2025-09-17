Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

  • 17 сеп 2025 | 09:22
  • 1081
  • 0
Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

На извънредно заседание на Общинския съвет на град Варна днес ще бъдат разгледани исканията на двата варненски футболни клуба Спартак и Черно море за безвъзмездно отпускане на финансови средства за нуждите им. Спартак Варна се нуждае от 547 000 лева, за да покрие задължения към НАП, както и лиценза си в професионалния  футбол. От своя страна клубът предлага рекламни площи по време на излъчванията на срещите от efbet Лига. От своя страна Черно море има нужда от почти същата сума, за да реновира спортно-техническата база в квартал "Аспаруховo".

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев

След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев

  • 17 сеп 2025 | 09:41
  • 1591
  • 0
Текпетей под въпрос за мача с Левски

Текпетей под въпрос за мача с Левски

  • 17 сеп 2025 | 09:33
  • 978
  • 1
"От тъч на вятър" - 9 кръг

"От тъч на вятър" - 9 кръг

  • 17 сеп 2025 | 09:27
  • 1006
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 1293
  • 0
Отложиха мач на Северозапад

Отложиха мач на Северозапад

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 1207
  • 0
Синът на Стойчо Младенов ще помага на Тодор Янчев при младежите

Синът на Стойчо Младенов ще помага на Тодор Янчев при младежите

  • 17 сеп 2025 | 01:20
  • 11642
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 29458
  • 17
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 381581
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 1173
  • 0
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 6030
  • 0
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 1293
  • 0
10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

  • 16 сеп 2025 | 23:59
  • 39900
  • 131