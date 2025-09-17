Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Исак Хаджар става съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина?

Исак Хаджар става съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина?

  • 17 сеп 2025 | 13:25
  • 589
  • 0

Исак Хаджар ще бъде новият съотборник на Макс Верстапен в отбора на Ред Бул за сезон 2026 във Формула 1, съобщава германското издание Auto Motor und Sport.

Хаджар: Догодина ще бъде перфектният момент да отида в Ред Бул
Хаджар: Догодина ще бъде перфектният момент да отида в Ред Бул

Хаджар дебютира в световния шампионат в началото на годината с екипа на Рейсинг Булс и въпреки колебливото началото на кампанията от негова страна, французинът сравнително бързо влезе в ритъм. Мнозина сочат именно него като най-добрия новобранец през този сезона, още повече след подиума, който той завоюва в Гран При на Нидерландия.

Исак Хаджар получи нов трофей за подиума си на "Зандвоорт"
Исак Хаджар получи нов трофей за подиума си на "Зандвоорт"

Още преди това представяне на Хаджар на „Зандвоорт“ се заговори, че е много вероятно Хаджар да партнира на Верстапен в основния състав на Биковете, заменяйки Юки Цунода. Японецът се присъедини към Ред Бул малко след началото на сезон 2025, но като цяло неговото представяне е разочароващо и е все по-вероятно той да загуби мястото си в края на кампанията.

Защо се провалят съотборниците на Верстапен?
Защо се провалят съотборниците на Верстапен?

А според Auto Motor und Sport това ще се случи и новият съотборник на Верстапен ще бъде Хаджар. Все още не е ясно кой ще заеме позицията на французина в Рейсинг Булс, но е много вероятно това да бъде настоящият пилот във Формула 1 Арвид Линдблад.

Снимки: Gettyimages

