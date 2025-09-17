Исак Хаджар става съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина?

Исак Хаджар ще бъде новият съотборник на Макс Верстапен в отбора на Ред Бул за сезон 2026 във Формула 1, съобщава германското издание Auto Motor und Sport.

Хаджар: Догодина ще бъде перфектният момент да отида в Ред Бул

Хаджар дебютира в световния шампионат в началото на годината с екипа на Рейсинг Булс и въпреки колебливото началото на кампанията от негова страна, французинът сравнително бързо влезе в ритъм. Мнозина сочат именно него като най-добрия новобранец през този сезона, още повече след подиума, който той завоюва в Гран При на Нидерландия.

Исак Хаджар получи нов трофей за подиума си на "Зандвоорт"

Още преди това представяне на Хаджар на „Зандвоорт“ се заговори, че е много вероятно Хаджар да партнира на Верстапен в основния състав на Биковете, заменяйки Юки Цунода. Японецът се присъедини към Ред Бул малко след началото на сезон 2025, но като цяло неговото представяне е разочароващо и е все по-вероятно той да загуби мястото си в края на кампанията.

Защо се провалят съотборниците на Верстапен?

А според Auto Motor und Sport това ще се случи и новият съотборник на Верстапен ще бъде Хаджар. Все още не е ясно кой ще заеме позицията на французина в Рейсинг Булс, но е много вероятно това да бъде настоящият пилот във Формула 1 Арвид Линдблад.

