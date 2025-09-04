Популярни
Хаджар: Догодина ще бъде перфектният момент да отида в Ред Бул

  • 4 сеп 2025 | 15:41
  • 135
  • 0

Исак Хаджар е на мнението, че за него ще бъде най-лесно да премине в отбора на Ред Бул в началото на сезон 2026, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила.

Французинът направи своя дебют в световния шампионат в началото на годината с отбора на Рейсинг Булс, а през миналата седмица той стигна до първия си подиум, финиширайки трети в Гран При на Нидерландия. Това веднага породи дискусиите дали той няма да бъде промотиран съвсем скоро в основния тим на Биковете, а самият Хаджар смята, че за него една такава промяна ще бъде най-добре да настъпи в началото на 2026 година.

„В началото на годината хората ме питаха дали се чувствам готов да отида в Ред Бул и отговорът все още е „не“, защото аз не виждам смисъла да правя това сега. Но за 2026 вече нещата са различни, защото тогава всички започват от нулата. Няма да има тези дискусии за втората кола, няма да има подобни неща, защото колите ще бъдат абсолютно нови за всички.

„Така че ще има фаза, в която за всички ще е важно да даваме правилна посока за развитие на колата. Така че ще е интересно и смятам, че тогава ще бъде по-лесно да премина в Ред Бул“, обясни Хаджар.

„Това е нещо, за което мисля, остават още девет състезания, в които да докажа, че ще мога да се справя“, добави младият френски състезател.

Снимки: Gettyimages

