Исак Хаджар получи нов трофей за подиума си на "Зандвоорт"

  • 5 сеп 2025 | 17:41
По-малко от седмицата след като завоюва своя първи подиум във Формула 1 Исак Хаджар получи и нов трофей за третото място в Гран При на Нидерландия.

Както е известно младият френски пилот на Рейсинг Булс счупи купата, която му беше връчена на подиума на „Зандвоорт“ по време на празненствата със своя отбор в часовете след състезанието. Много бързо организаторите на Гран При на Нидерландия обявиха, че ще предоставят на Хаджар нов трофей, а това се случи по-рано днес.

Французинът получи своята нов купа малко преди старта на свободните тренировки за Гран При на Италия в падока на „Монца“. Любопитното е, че вчера той заяви пред медиите, че предпочита оригиналния трофей, въпреки че той е счупен, заради историята на тази купа и факта, че именно тя му е била връчена първоначално на подиума.

„Дори не знам къде е трофеят ми, счупеният ми трофей. Искам да кажа, че отборът отговаря за него, оставих го в сигурни ръце, и двете части, но не знам какво става с него. Знам, че ще получа нов, но си искам счупения. Сигурно ще трябва да се промъкна във фабриката.

„Толкова много хора ми подариха лепило, че сега имам достатъчно лепило да залепя целия падок“, каза Хаджар.

Снимки: Gettyimages

