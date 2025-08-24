Резерва спаси Интер Маями в отсъствието на Меси

Популярни
  • 24 авг 2025 | 04:35
Интер Маями стигна само до равенство 1:1 в гостуването си на Ди Си Юнайтед от 28-ия кръг на Мейджър Лийг Сокър в САЩ. "Розовите" отново бяха без контузените Лионел Меси и Жорди Алба, а треньорът Хавиер Масчерано бе дал почивка и на другите звезди - Луис Суарес, Родриго де Пол и Серхио Бускетс и това също оказа влияние на представянето на гостите.

Ди Си Юнайтед пръв откри резултата в 13-тата минута с гол на Джаксън Хопкинс, който се промъкна зад защитата и стреля мощно във вратата за 1:0.

През второто полувреме Масчерано бе принуден да пусне в игра Бускетс, Де Пол и Суарес, но героят за гостите се оказа друга от резервите. Това бе Балтасар Родригес, който отбеляза изравнителното попадение в 64-тата минута със страхотен изстрел извън наказателното поле.

Така двата тима поделиха точките, като Интер заема 5-ото място в Източната конференция с 46 точки в актива си, но и три мача по-малко.

Ди Си Юнайтед пък е на последното 15-о място с 21 точки до момента. Водач е Филаделфия Юниън с 54 точки.

Снимки: Gettyimages

