Бившият футболист на Барселона и настоящ играч на Интер Маями Серхио Бускетс заговори за край на кариерата си. 37-годишният халф има договор с американския клуб до края на календарната година и засега дори не е имало разговори за евентуалното му удължаване.
“Когато напуснах Барса, вече знаех, че няма да се върна в Испания или в Европа. По-близо съм до края на кариерата си, отколкото до нейното продължаване. Няма нищо конкретно нито за подновяване на контракта ми, нито за оттегляне. Когато има новини, ще ги съобщим“, заяви Бускетс.
Световният шампион от 2010 г. подсили Интер преди две лета със свободен трансфер. По принцип той е титуляр за отбора на Лионел Меси, като от февруари насам е пропуснал само две срещи.