Серхио Бускетс заговори за край на кариерата си

Бившият футболист на Барселона и настоящ играч на Интер Маями Серхио Бускетс заговори за край на кариерата си. 37-годишният халф има договор с американския клуб до края на календарната година и засега дори не е имало разговори за евентуалното му удължаване.

“Когато напуснах Барса, вече знаех, че няма да се върна в Испания или в Европа. По-близо съм до края на кариерата си, отколкото до нейното продължаване. Няма нищо конкретно нито за подновяване на контракта ми, нито за оттегляне. Когато има новини, ще ги съобщим“, заяви Бускетс.

Световният шампион от 2010 г. подсили Интер преди две лета със свободен трансфер. По принцип той е титуляр за отбора на Лионел Меси, като от февруари насам е пропуснал само две срещи.

Sergio Busquets appreciation.



Wears the number 5, but has a sixth sense.



Watch every game of the #FIFACWC for free live on DAZN 📺 pic.twitter.com/dJnAdmb6kz — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 28, 2025