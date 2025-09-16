Теодор Чипилов: Ще има голяма борба за оцеляване във Висшата лига

Отборът на Ботев (Луковит) гостува на новака Металург (Перник) в първия кръг на Висшата лига. Президентът на луковитци Теодор Чипилов коментира предстоящия сезон пред BGvolleyball.com, а заедно с това и сподели амбициите на тима и съобщи новини около състава. Ето какво каза той:

"Първенството на Висшата лига ще е изключително тежко за всички отбори. Предвид увеличаването на групата и отборите, които се присъединяват, ще има голяма борба за оцеляване във всеки един аспект. Освен младите играчи, все повече навлизат опитни и доказани състезатели, които са били част и от Супер Волей. Това налага влагането на повече средства, за да се поддържа някакво ниво и да бъдеш конкурентен в първенството. Съдийските хонорари в Супер Волей се поемат от лигата, а при нас - от клубовете. Смятам, че това трябва да се промени по някакъв начин! Поне в плейофната фаза, считам, че е нужно разходите да са за сметка на лигата."

"Жребият ни изправя с дебютант в нашата група - Металург (Перник). Миналата година играхме с тях за Купата и успяха да ни изненадат. За нас те бяха напълно непознат отбор. Сега имаме представа с какви състезатели разполагат и смятам, че ще са доста сериозен отбор", каза още Чипилов.

"Относно това дали има отбор, който ще направи разлика, смятам, че няма да има такъв. Има няколко селекции, които са добри и равностойни, но всичко ще се види, когато започне първенството. Има два отбора, които идват от Суперлигата и е възможно да са на доста високо ниво. Традиционно Миньор (Перник) и Етрополе ще са от фаворитите и тази година. И двата клуба, особено Етрополе, разполагат с много големи бюджети за тази група", допълни той.

"Нашите амбиции са влизане в плейофите. Ще се борим всеки мач за победа и ще дадем всичко от себе си, за да покажем добра игра. Очакваме новата ни зала да бъде готова до няколко месеца и тогава ще мислим за по-сериозна селекция. Състава напускат Ивайло Лалов, който ще играе в Миньор (Перник), и Деян Маринов, който ни беше преотстъпен, но сега се присъединява към мъжкия състав на ЦСКА. Пожелавам успех и на двамата! Деян направи много добри мачове на световното първенство за юноши до 19 години. България завърши на престижното шесто място. Към отбора се присъединява Ангел Господинов от Люлин. Той ще замести Деян Маринов на поста диагонал. Надявам се да се сработим заедно и да играем един добър волейбол!", заяви президентът на Ботев.

"Треньор остава Мирослав Братанов, като той ще води отбора и като капитан. Надявам се и им пожелавам на състезателите ми всички да останат здрави и да дадат най-доброто от себе си! На феновете мога да кажа, че ще се борим до край и ще се опитаме да ги зарадваме с възможно повече победи", завърши Чипилов.

