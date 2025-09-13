Милен Стоянов: Нашият отбор е неудобен противник

Отборът на Черноморец (Бяла) гостува на Миньор (Перник) в първия кръг на Висшата лига. Старши треньорът на тима Милен Стоянов говори пред BGvolleyball.com след жребия, като сподели и амбициите. Ето какво каза той:

"Жребият отново не беше благосклонен към нас, отново стартираме с гостуване, и то на един от водещите отбори във Висшата лига. Отбор, който всяка година се бори за призови класирания. Отново ни чака тежко пътуване до другия край на страната, но и сме отново тук във Висшата лига, благодарение на кмета на община Бяла. Както знаете, ние сме най-малката община в БФВ и за нас е повече от престижно, че ще се борим с много стойностни отбори с традиции в този спорт."

"Регламентът остава същият, за нас и за отбора на Добрич не е много приятен, но за момента е най-подходящият с оглед на географското положение на градовете", добави Стоянов.

"Амбициите пред отбора, които са поставени от ръководството, са същите като и в предходните шампионати - класиране на плейофи. През последните години нашият отбор, смея да твърдя, че е неудобен противник за всички отбори в шампионата. Тази година, заедно с Борис Янков, ще имаме възможност да работим и с по-млади момчета и се надяваме да направим добра сплав помежду им и да подобрим класирането от миналата година. Все още не сме приключили финално с подбора на момчетата, както ви казах, ще разчитаме на момчета от миналата година и на млади попълнения. Борбеността, желанието и мотивацията на състезателите ни ще бъдат много важни", заяви треньорът на Черноморец.

"На момчетата бих искал да пожелая да няма контузии и да са здрави, защото миналия сезон имахме много кадрови проблеми и не успяхме да покажем напълно възможностите си. Нашите фенове бих ги уверил, че всеки мач ще преследваме победата и ще направим всичко възможно повече хора да чуят за нас като отбор и за град Бяла", завърши специалистът.

