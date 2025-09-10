Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига

Днес в Студио 1 на Sportal.bg беше изтеглен жребият за новия сезон 2025/2026 на Висшата волейболна лига за мъже на Националната волейболна лига.

Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига

На церемонията присъстваха маркетинг директорът на Националната волейболна лига (НВЛ) Атанас Върбанов, както и президентите на два от клубовете участници - Димитър Маринков от Добруджа 07 (Добрич) и Мирослав Илиев от Металург (Перник), а водещият Ивайло Банчев обявяваше изтеглените отбори.

Интересни двубои на старта на Висшата лига

Финалите отново ще се проведат в два мача, и, ако е необходимо, ще се играе т.нар. "златен" гейм.

Първият кръг на двубоите от Висшата лига ще се играят в края на месец октомври.

Новакът в лигата, Металург, също очаква с нетърпение предстоящия сезон.

“Радостни сме, че ставаме част от професионалния волейбол. Ще направим всичко възможно да бъдем конкурентоспособни. Имаме добра селекция, но сезонът е дълъг и ще видим как ще се окомплектоват състезателите. На теория можем да сме фаворити - имаме силни имена в отбора, но тренировъчният процес е ключов. Без него, дори и със звездни състезатели, няма да има добри резултати. От три години развиваме детско-юношески състави, с мъжете - от две. Такива имена са само плюс за клуба и нашите деца тепърва се учат на волейбол,” коментира Мирослав Илиев в студиото на Sportal.bg.

Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

За Металург през новия сезон ще играят опитните Мартин Симеонов, Любослав Симеонов и Стилиян Асенов.