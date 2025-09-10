Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига

Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 17:47
  • 281
  • 0

Днес в Студио 1 на Sportal.bg беше изтеглен жребият за новия сезон 2025/2026 на Висшата волейболна лига за мъже на Националната волейболна лига.

Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига
Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига

На церемонията присъстваха маркетинг директорът на Националната волейболна лига (НВЛ) Атанас Върбанов, както и президентите на два от клубовете участници - Димитър Маринков от Добруджа 07 (Добрич) и Мирослав Илиев от Металург (Перник), а водещият Ивайло Банчев обявяваше изтеглените отбори.

Интересни двубои на старта на Висшата лига
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Финалите отново ще се проведат в два мача, и, ако е необходимо, ще се играе т.нар. "златен" гейм.

Първият кръг на двубоите от Висшата лига ще се играят в края на месец октомври.

Новакът в лигата, Металург, също очаква с нетърпение предстоящия сезон.

“Радостни сме, че ставаме част от професионалния волейбол. Ще направим всичко възможно да бъдем конкурентоспособни. Имаме добра селекция, но сезонът е дълъг и ще видим как ще се окомплектоват състезателите. На теория можем да сме фаворити - имаме силни имена в отбора, но тренировъчният процес е ключов. Без него, дори и със звездни състезатели, няма да има добри резултати. От три години развиваме детско-юношески състави, с мъжете - от две. Такива имена са само плюс за клуба и нашите деца тепърва се учат на волейбол,” коментира Мирослав Илиев в студиото на Sportal.bg.

Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения
Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

За Металург през новия сезон ще играят опитните Мартин Симеонов, Любослав Симеонов и Стилиян Асенов.

