Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Христо Христов: Идването на Добруджа, Хебър и Металург ще вдигне нивото

Христо Христов: Идването на Добруджа, Хебър и Металург ще вдигне нивото

  • 16 сеп 2025 | 19:51
  • 277
  • 0

Отборът на Град (Белоградчик) приема Раковски 1964 (Севлиево) в първиq кръг на Висшата лига. Старши треньорът на тима Христо Христов заяви пред BGvolleyball.com след жребия, че сезонът ще бъде труден, но и интересен. Също така, че идването на Добруджа, Хебър и Металург (Перник) ще вдигне нивото.

Стефан Ганчев: Целта ни е участие в плейофите
Стефан Ганчев: Целта ни е участие в плейофите

"Жребият е благосклонен към нас, заради това, че започваме с домакинство сезона. Отборът на Раковски обърна голямо внимание в последните години на школата и вече тя дава резултат. Голяма част от състава е изграден с юноши. Момчетата са добре обиграни и ще бъде тежък мач, надявам се да стартираме с победа."

Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига
Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига

"Регламентът е различен. Миналата година класиралите се на първо и второ място в редовния сезон почиваха в плейофите. А сега и те се включват заедно с другите. Това е по-добрият вариант", добави треньорът.

Интересни двубои на старта на Висшата лига
Интересни двубои на старта на Висшата лига

"Целта пред отбора е влизане в плейофите. Сезонът ще бъде труден, но и интересен. Идването на Добруджа, Хебър и Металург ще вдигне доста нивото на групата. Още не е ясен съставът ни, в момента изграждам изцяло нов отбор. До края на месеца трябва да е готов. Ще има доста нови имена", каза още младият специалист.

Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига
Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига

"Постоянството във всеки мач може би ще помогне да изпълним целите си. Пожелавам на състезателите да се пазят от контузии, ние и другите отбори. Да бъдат постоянни в играта си и да носят радост на белоградчишката публика", завърши Христов.

Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига
Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига
 Милен Стоянов: Нашият отбор е неудобен противник
Милен Стоянов: Нашият отбор е неудобен противник
 Пламен Тодоров: Тази година Висшата лига ще бъде по-силна
Пламен Тодоров: Тази година Висшата лига ще бъде по-силна
Следвай ни:

Още от Волейбол

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

  • 16 сеп 2025 | 15:42
  • 7348
  • 0
Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

  • 16 сеп 2025 | 15:01
  • 7446
  • 4
Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

  • 16 сеп 2025 | 14:00
  • 1007
  • 0
Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

  • 16 сеп 2025 | 13:29
  • 1323
  • 0
Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

  • 16 сеп 2025 | 12:59
  • 1289
  • 3
Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!

Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!

  • 16 сеп 2025 | 12:32
  • 1489
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 18017
  • 18
Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

  • 16 сеп 2025 | 19:45
  • 3416
  • 4
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 43046
  • 37
Шампионската лига се завърна, Роял Юнион СЖ с комфортен аванс в Айндховен

Шампионската лига се завърна, Роял Юнион СЖ с комфортен аванс в Айндховен

  • 16 сеп 2025 | 19:21
  • 2094
  • 0
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 15467
  • 10
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 368841
  • 3