Христо Христов: Идването на Добруджа, Хебър и Металург ще вдигне нивото

Отборът на Град (Белоградчик) приема Раковски 1964 (Севлиево) в първиq кръг на Висшата лига. Старши треньорът на тима Христо Христов заяви пред BGvolleyball.com след жребия, че сезонът ще бъде труден, но и интересен. Също така, че идването на Добруджа, Хебър и Металург (Перник) ще вдигне нивото.

"Жребият е благосклонен към нас, заради това, че започваме с домакинство сезона. Отборът на Раковски обърна голямо внимание в последните години на школата и вече тя дава резултат. Голяма част от състава е изграден с юноши. Момчетата са добре обиграни и ще бъде тежък мач, надявам се да стартираме с победа."

"Регламентът е различен. Миналата година класиралите се на първо и второ място в редовния сезон почиваха в плейофите. А сега и те се включват заедно с другите. Това е по-добрият вариант", добави треньорът.

"Целта пред отбора е влизане в плейофите. Сезонът ще бъде труден, но и интересен. Идването на Добруджа, Хебър и Металург ще вдигне доста нивото на групата. Още не е ясен съставът ни, в момента изграждам изцяло нов отбор. До края на месеца трябва да е готов. Ще има доста нови имена", каза още младият специалист.

"Постоянството във всеки мач може би ще помогне да изпълним целите си. Пожелавам на състезателите да се пазят от контузии, ние и другите отбори. Да бъдат постоянни в играта си и да носят радост на белоградчишката публика", завърши Христов.

