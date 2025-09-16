Популярни
Вход / Регистрирай се
Пламен Тодоров: Тази година Висшата лига ще бъде по-силна

  • 16 сеп 2025 | 19:36
Полуфиналистът от миналия сезон Етрополе гостува на ВАСК в първия кръг на Висшата лига. Новият старши треньор на тима Пламен Тодоров говори пред BGvolleyball.com след жребия - за амбициите, предстоящия сезон и състава. Какво каза още, четете в следващите редове:

Интересни двубои на старта на Висшата лига
Интересни двубои на старта на Висшата лига

"В първия кръг се изправяме срещу ВАСК - отбор, изграден само от млади състезатели, които играят без напрежение и търсят доказване, което означава, че не трябва да ги подценяваме. Регламентът в редовния сезон e същия като миналогодишния, но ако в плейофите остане същият, не мисля, че е подходящ за отборите, които се борят за влизане в Суперлигата. Амбициите ни са да бъдем в челните места, но сезонът е прекалено дълъг, има много мачове, а и мисля, че тази година Висшата лига ще бъде по-силна от миналия сезон", споделя Тодоров.

Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига
Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига

"Основното ядро на отбора се запазва. За мен момчетата, с които разполагаме, имат достатъчно качества за това да изведат отбора до призовите места. Има млади момчета с голямо желание и хора с доста опит, но пак казвам - сезонът е дълъг и има много мачове. Имаме няколко нови момчета, като Николай Герганов (идва от ВАСК), Станислав Начев, Лъчезар Вельов и Денислав Маринов са от школата. Според мен това, че отборът е същият от миналия сезон, ще бъде в наш плюс. Надявам се да изградим един добър колектив, който да ни помага в трудните моменти", допълни треньорът на Етрополе.

Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига
Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига

"На състезателите първо искам да им пожелая здраве, да бъдат трудолюбиви и да си преследват целите, а за феновете каквото и да кажа ще бъде малко. Наистина не съм виждал толкова усмихнати, искрено радващи се хора след всяка една победа, дори и след загуба подкрепят момчетата. Надявам се да продължим да ги радваме с много победи през следващия сезон", завърши Тодоров.

Стефан Ганчев: Целта ни е участие в плейофите
Стефан Ганчев: Целта ни е участие в плейофите
 Милен Стоянов: Нашият отбор е неудобен противник
Милен Стоянов: Нашият отбор е неудобен противник
