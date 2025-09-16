Пламен Тодоров: Тази година Висшата лига ще бъде по-силна

Полуфиналистът от миналия сезон Етрополе гостува на ВАСК в първия кръг на Висшата лига. Новият старши треньор на тима Пламен Тодоров говори пред BGvolleyball.com след жребия - за амбициите, предстоящия сезон и състава. Какво каза още, четете в следващите редове:

"В първия кръг се изправяме срещу ВАСК - отбор, изграден само от млади състезатели, които играят без напрежение и търсят доказване, което означава, че не трябва да ги подценяваме. Регламентът в редовния сезон e същия като миналогодишния, но ако в плейофите остане същият, не мисля, че е подходящ за отборите, които се борят за влизане в Суперлигата. Амбициите ни са да бъдем в челните места, но сезонът е прекалено дълъг, има много мачове, а и мисля, че тази година Висшата лига ще бъде по-силна от миналия сезон", споделя Тодоров.

"Основното ядро на отбора се запазва. За мен момчетата, с които разполагаме, имат достатъчно качества за това да изведат отбора до призовите места. Има млади момчета с голямо желание и хора с доста опит, но пак казвам - сезонът е дълъг и има много мачове. Имаме няколко нови момчета, като Николай Герганов (идва от ВАСК), Станислав Начев, Лъчезар Вельов и Денислав Маринов са от школата. Според мен това, че отборът е същият от миналия сезон, ще бъде в наш плюс. Надявам се да изградим един добър колектив, който да ни помага в трудните моменти", допълни треньорът на Етрополе.

"На състезателите първо искам да им пожелая здраве, да бъдат трудолюбиви и да си преследват целите, а за феновете каквото и да кажа ще бъде малко. Наистина не съм виждал толкова усмихнати, искрено радващи се хора след всяка една победа, дори и след загуба подкрепят момчетата. Надявам се да продължим да ги радваме с много победи през следващия сезон", завърши Тодоров.

