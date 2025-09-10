Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига

Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 17:36
  • 357
  • 0

Днес в Студио 1 на Sportal.bg беше изтеглен жребият за новия сезон 2025/2026 на Висшата волейболна лига за мъже на Националната волейболна лига.

На церемонията присъстваха маркетинг директорът на Националната волейболна лига (НВЛ) Атанас Върбанов, както и президентите на два от клубовете участници - Димитър Маринков от Добруджа 07 (Добрич) и Мирослав Илиев от Металург (Перник), а водещият Ивайло Банчев обявяваше изтеглените отбори.

Финалите отново ще се проведат в два мача, и, ако е необходимо, ще се играе т.нар. "златен" гейм.

Първият кръг на двубоите от Висшата лига ще се играят в края на месец октомври.

“Радваме се, че сме тук. Чудесен жребий. Във всеки един момент ще се срещнем с всички - пожелавам на всички да са здрави. Отиваме в Смолян за първа победа,” сподели Димитър Маринков в студиото на Sportal.bg.

“В Добруджа остават няколко волейболисти, които са емблема на този клуб. Шампионът с отбора Светослав Арнаудов се съгласи да помогне на отбора. Либерото Николай Тодоров, който 15 години също се състезава за Добруджа също остава. Ще разчитаме на много млади състезатели от нашата школа, които да придобиват опит. За нас участието във Висшата лига е много важно, за да може да стабилизираме отбора”, добави Димитър Маринков, който ще бъде и старши треньор на Добруджа 07.

В Добруджа 07 във Висшата лига ще играят опитният разпределител Стефан Георгиев и Явор Генов, който се завръща в клуба.

Снимки: Борислав Трошев

