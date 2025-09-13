Стефан Ганчев: Целта ни е участие в плейофите

Отборът на Раковски 1964 (Севлиево) гостува на Град (Белоградчик) в първия кръг на Висшата лига. Старши треньорът на севлиевци Стефан Ганчев говори пред BGvolleyball.com след жребия, като заяви, че тимът се цели в плейофите, и обяви и подробности около състава и подготовката. Ето какво каза той:

"Ще бъде тежко пътуване за нас, въпреки това искаме да започнем сезона с победа. Мнението ми за регламента не се е променило от предния сезон, а в крайна сметка се и потвърди, че първите два отбора от редовния сезон не успяха да играят финал."

"Ще продължим развитието на младите ни състезатели, като ще целим участие в плейофите. Започнахме подготовка на 1 август, от 14 до 19 септември ще бъдем на лагер в Германия. Съставът е ясен напълно, всички бяха налични за началото на подготовката. От опитните състезатели миналия сезон с нас продължава Веселин Илиев. Привлякохме разпределителя Никола Карагьозов и посрещача Ивайло Стойков. Това ще са новите имена в нашия състав, основната идея остава развитие на играчи от школата на клуба", каза още специалистът.

"Пожелавам на състезателите ми да са здрави и да имаме успешен сезон. А на феновете ще кажа, че ги очакваме в залата", завърши Ганчев.

