  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

  • 10 сеп 2025 | 10:47
  • 682
  • 0

Днес в Студио 1 на Sportal.bg ще бъде теглен жребия за двубоите от новия сезон 2025/2026 на Висшата волейболна лига за мъже на Националната волейболна лига.

Тегленето на жребия ще започне точно в 13:30 часа и ще бъде излъчен на живо в Sportal.bg и фейсбука на Sportal.bg.

На церемонията ще присъстват маркетинг директорът на Националната волейболна лига (НВЛ) Атанас Върбанов, както и президентите на два от клубовете участници - Димитър Маринков от Добруджа 07 (Добрич) и Мирослав Илиев от Металург (Перник).

