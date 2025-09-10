Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига

Днес в Студио 1 на Sportal.bg беше изтеглен жребият за новия сезон 2025/2026 на Висшата волейболна лига за мъже на Националната волейболна лига.

Интересни двубои на старта на Висшата лига

На церемонията присъстваха маркетинг директорът на Националната волейболна лига (НВЛ) Атанас Върбанов, както и президентите на два от клубовете участници - Димитър Маринков от Добруджа 07 (Добрич) и Мирослав Илиев от Металург (Перник), а водещият Ивайло Банчев обявяваше изтеглените отбори.

“Новият сезон на Висшата волейболна лига на Националната волейболна лига започва с 14 отбора, като това означава, че този път няма да има почиващи отбори във всеки кръг - това е единствената съществена промяна спрямо миналата година. В редовния сезон всеки отбор ще се срещне веднъж с всички останали, а жребият вече определи кой ще играе домакински срещи и кой ще бъде гост”, заяви маркетинг директорът на НВЛ Атанас Върбанов в Студио 1 на Sportal.bg, където днес бе теглен жребия.

“Плейофите най-вероятно ще включват първите осем отбора в крайното класиране, които ще се борят за титлата на Висшата лига. Шампионът ще придобие право на участие в Суперлигата, а вторият в класирането ще играе плейаут срещу 11-ия отбор от efbet Супер Волей”, добави Върбанов.

“Финалите на Купата на България и Купата на Висша лига ще се проведат един след друг, както в последните години на една и същия локация. Практиката показва, че този формат се приема добре както от феновете, така и от състезателите, които се радват на отлични условия за игра. НВЛ ще се постарае да предостави максимално покритие на всички мачове от сезона. Всички срещи ще бъдат достъпни онлайн в официалния сайт nvl.bg, а някои от най-интересните мачове от плейофите и Купата ще се излъчват и в партньорските онлайн платформи на НВЛ”, допълни Атанас Върбанов.

Финалите отново ще се проведат в два мача, и, ако е необходимо, ще се играе т.нар. "златен" гейм.

Първият кръг на двубоите от Висщата лига ще се играят в края на месец октомври.