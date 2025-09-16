Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Челси в последния момент извърши промяна в списъка на играчи, на които Енцо Мареска ще разчита за мачовете от основната фаза на Шампионската лига. Заради контузията на Дарио Есуго, който ще отсъства минимум 12 седмици, името му бе извадено. На негово място бе включен Факундо Буонаноте, който бе привлечен в последния ден на трансферния прозорец под наем от Брайтън.

20-годишният аржентинец започна за първи път като титуляр за Челси при равенството с Брентфорд в събота (2:2). Енцо Мареска впоследствие го похвали за дебюта му.

В първото си изказване след своя трансфер на "Стамфорд Бридж" Буонаноте заяви, че е много щастлив, защото за първи ще има шанса да играе в Шампионската лига. Два дни по-късно той бе разочарован, след като разбра, че не е включен в първоначалния списък на Мареска.

Мареска остави най-новото попълнение на Челси извън състава на ШЛ, а Тотнъм се отказа от Матис Тел

Сега обаче той ще има шанса да реализира мечтата си благодарение на новото правило на УЕФА, според което клубовете вече имат право да правят „временна“ замяна на един полеви играч с дългосрочна контузия или заболяване до шестия кръг от турнира през декември - когато ще приключи началната фаза на Лигата на конференциите.