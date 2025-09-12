Делап ще отсъства дълго, Гарначо още не е готов

Старши треньорът на Челси Енцо Мареска разкри, че Лиъм Делап ще отсъства между 10 и 12 седмици. Нападателят получи контузия по време на мача с Фулъм. Очакванията са да се завърне на терена през ноември и евентуално да бъде на линия за напрегнатия период през декември.

Мареска даде по-оптимистични новини за Коул Палмър: “Коул вчера участва в тренировката за първи път след контузия, но не в цялата тренировка. Имаме още едно занимание преди утрешния мач. Ще опитаме, но той няма да играе утре”.

Относно Гарначо мениджърът обясни: “Той работи добре, но има нужда от още работа. Пристигна не в оптимална кондиция. Надявам се скоро да може да му дадем минути”.