Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Делап ще отсъства дълго, Гарначо още не е готов

Делап ще отсъства дълго, Гарначо още не е готов

  • 12 сеп 2025 | 13:30
  • 752
  • 1

Старши треньорът на Челси Енцо Мареска разкри, че Лиъм Делап ще отсъства между 10 и 12 седмици. Нападателят получи контузия по време на мача с Фулъм. Очакванията са да се завърне на терена през ноември и евентуално да бъде на линия за напрегнатия период през декември.

Мареска даде по-оптимистични новини за Коул Палмър: “Коул вчера участва в тренировката за първи път след контузия, но не в цялата тренировка. Имаме още едно занимание преди утрешния мач. Ще опитаме, но той няма да играе утре”.

Относно Гарначо мениджърът обясни: “Той работи добре, но има нужда от още работа. Пристигна не в оптимална кондиция. Надявам се скоро да може да му дадем минути”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

  • 12 сеп 2025 | 07:36
  • 855
  • 0
Барселона предлага нов договор на талант от школата

Барселона предлага нов договор на талант от школата

  • 12 сеп 2025 | 06:58
  • 2233
  • 0
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 16719
  • 5
В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

  • 12 сеп 2025 | 06:16
  • 7703
  • 14
Капитанът на Дженоа удължи договора си

Капитанът на Дженоа удължи договора си

  • 12 сеп 2025 | 06:04
  • 1213
  • 0
Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

  • 12 сеп 2025 | 05:25
  • 1386
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 12324
  • 15
Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 6218
  • 1
Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

  • 12 сеп 2025 | 10:40
  • 11857
  • 45
Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 5750
  • 0
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 7840
  • 3
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 16719
  • 5