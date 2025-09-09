Контузията на нападател на Челси се оказа по-сериозна от очакваното

Нападателят на Челси Лиъм Делап ще отсъства от игра по-дълго от очакваното заради травмата, която получи при победата над Фулъм, съобщава журналистът Дейвид Орнстийн.

Още в началните минути на въпросния мач Делап се контузи в задната част на дясното си бедро, като първоначалната прогноза беше за възстановяване между 6 и 8 седмици. Според новата информация обаче 22-годишният футболист ще поднови тренировки чак през ноември и ще бъде готов за игра малко преди натоварената празнична програма в Премиър лийг покрай Коледа и Нова година. Това означава, че периодът му на лечение всъщност ще бъде около 10 седмици, въпреки че няма да има нужда от операция. Англичанинът се присъедини към Челси с трансфер от Ипсуич на стойност 35,5 млн. евро преди началото на Световното клубно първенство, като до момента е изиграл 9 мача с 1 гол и 1 асистенция за лондончани.

🚨 Liam Delap expected to start training again in Nov + return to play soon after, ahead of festive schedule. No surgery for 22yo #CFC striker’s hamstring issue - recovery time approximately 10wks from when injury occurred. W/ @SJohnsonSport @TheAthleticFC https://t.co/uoCb97nCM2 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 9, 2025

Заради контузията на Делап в Челси бяха решили в последния момент да блокират трансфера на Николас Джаксън в Байерн (Мюнхен). В крайна сметка тази сделка наистина беше завършена, а това доведе до решението на световния клубен шампион да си върне Марк Гиу малко след началото на наема му в Съндърланд.

Снимки: Gettyimages